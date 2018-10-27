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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 жов, 2018 14:55
Re: Monobank
Не проходят платежи с карты
Додано: Суб 27 жов, 2018 15:12
Просим прощения, были временные трудности. Сейчас все работает корректно, можете проводить операции.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
Додано: Суб 27 жов, 2018 15:24
Додано: Суб 27 жов, 2018 15:59
Re: Monobank
який 'строк життя' непідтвердженого холду у монобанку?
Додано: Суб 27 жов, 2018 18:10
Ещё в бета-группе пишут, что спортивный теперь будет +-1% от базовой ставки по депо, из-за накрутчиков
Додано: Суб 27 жов, 2018 18:15
Re: Monobank
О как. Каждому текущий счет.
Но каков смысл им его скрывать?
Почему в приложении не указать?
Угу, но на руки ее не выдали (копию), и зная, что в приложении будут реквизиты я и не запомнил счет.
тормоз, но что поделать.
Додано: Суб 27 жов, 2018 18:19
Школа Бегемота учит, шо чем меньше инф-и даёшь клиенту, тем меньше у клиента вопрософф
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 27 жов, 2018 18:22
Хто цього разу, тренери Sport life?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 27 жов, 2018 18:28
Написали, что в своем скоринге их отметили как "химики".
Обидно конечно, что если просто следуешь условиям, и выбираешь 500грн грязными кешбека, и регулярно делаешь 10000 шагов - то причисляют к аферистам.
Если что, у меня не было спортивного вообще, кешбек выбираю не весь. Просто "за державу обидно".
Зачем предлагать такие условия, которые сам не хочешь выполнять? Да ещё и партнёра обзывать
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