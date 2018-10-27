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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 963964965966>
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 14:55

Re: Monobank

Не проходят платежи с карты
Charter
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:12

  Charter написав:Не проходят платежи с карты


Просим прощения, были временные трудности. Сейчас все работает корректно, можете проводить операции.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
monobank_ua
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:24

  unlock написав:...кидал сепом 1 грн. на свою карту Моно по прямым реквизитам. ...Сейчас это поведение исправили?
Если имеется в виду отправка на текущий счёт, то я игрался в августе–сентябре сего года этим. Средства поступали на счёт от часа до половины дня.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:59

Re: Monobank

який 'строк життя' непідтвердженого холду у монобанку?
casper12
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sola
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 18:10

Ещё в бета-группе пишут, что спортивный теперь будет +-1% от базовой ставки по депо, из-за накрутчиков
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 18:15

Re: Monobank

  clientage написав:2620ххх там


О как. Каждому текущий счет.
Но каков смысл им его скрывать?
Почему в приложении не указать?

  clientage написав:Вы анкету при получении карты подписывали


Угу, но на руки ее не выдали (копию), и зная, что в приложении будут реквизиты я и не запомнил счет.
тормоз, но что поделать.
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 18:19

  justit написав:
  clientage написав:2620ххх там


О как. Каждому текущий счет.
Но каков смысл им его скрывать?
Почему в приложении не указать?

Школа Бегемота учит, шо чем меньше инф-и даёшь клиенту, тем меньше у клиента вопрософф :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 18:22

  Грйс-мэн написав:Ещё в бета-группе пишут, что спортивный теперь будет +-1% от базовой ставки по депо, из-за накрутчиков

Хто цього разу, тренери Sport life?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 18:28

  klug написав:
  Грйс-мэн написав:Ещё в бета-группе пишут, что спортивный теперь будет +-1% от базовой ставки по депо, из-за накрутчиков

Хто цього разу, тренери Sport life?

Написали, что в своем скоринге их отметили как "химики".

Обидно конечно, что если просто следуешь условиям, и выбираешь 500грн грязными кешбека, и регулярно делаешь 10000 шагов - то причисляют к аферистам.

Если что, у меня не было спортивного вообще, кешбек выбираю не весь. Просто "за державу обидно".

Зачем предлагать такие условия, которые сам не хочешь выполнять? Да ещё и партнёра обзывать
Грйс-мэн
 
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