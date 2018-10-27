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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 963964965966
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 19:07

  Грйс-мэн написав:
Зачем предлагать такие условия, которые сам не хочешь выполнять? Да ещё и партнёра обзывать

так по уже заключенным договорам никто ничего не меняет, к чему фраза "не хочешь выполнять". А к химикам отнесли "ночных ходоков". Вы часто ночью 10000 наматывали? А люди просто ставили в маятник на ночь телефон, видимо )))
makor06
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 19:12

  makor06 написав:А к химикам отнесли "ночных ходоков". Вы часто ночью 10000 наматывали? А люди просто ставили в маятник на ночь телефон, видимо )))

Может это ночные сторожа, которые делают обход территории?
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 19:34

Объясните кто-нибудь, каким образом спред в 1 копейку мешает бесплатным круглосуточным переводам между валютной и гривневой картами? Тем более, если это пока только в одну сторону?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 19:38

  Грйс-мэн написав:
  makor06 написав:А к химикам отнесли "ночных ходоков". Вы часто ночью 10000 наматывали? А люди просто ставили в маятник на ночь телефон, видимо )))

Может это ночные сторожа, которые делают обход территории?

Да чел може и днем работает, тока в +12-часовом поясе :) :)
...и чо сразу химики, скорее лунатики :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 19:41

Re: Monobank

Я не удивлюсь если вместе с валютными картами появится и процент за конвертацию.
kucher_oleg_ua
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 19:41

Re: Monobank

M-Audio написав:Объясните кто-нибудь, каким образом спред в 1 копейку мешает бесплатным круглосуточным переводам между валютной и гривневой картами? Тем более, если это пока только в одну сторону?
Свинота начнет сидя на диване на обмене рубить деньги, загоняя банку в минуса)

А вот каким образом мешает спред 1 коп на другие валюты, которые не евро и не доллар?
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 19:48

  M-Audio написав:Объясните кто-нибудь, каким образом спред в 1 копейку мешает бесплатным круглосуточным переводам между валютной и гривневой картами? Тем более, если это пока только в одну сторону?

Не вигідно у вас купувати вище ринку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 19:51

  M-Audio написав:Объясните кто-нибудь, каким образом спред в 1 копейку мешает бесплатным круглосуточным переводам между валютной и гривневой картами? Тем более, если это пока только в одну сторону?


При спреде в 1 коп. сегодня можно было бы продать банку свои доллары по 28.30, затем снять гривневый кэш и купить ту же сумму долларов по 28.20.
10 коп. с бакса в карман.
kucher_oleg_ua
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 19:52

Re: Monobank

  makor06 написав:А к химикам отнесли "ночных ходоков". Вы часто ночью 10000 наматывали? А люди просто ставили в маятник на ночь телефон, видимо )))

Я Спортивного депозиту не маю, приблизно половина моєї добової рухової активності відбувається з 12-ї до 2-ї ночі, на мою думку, це не робить мене людиною-маятником.

  kucher_oleg_ua написав:При спреде в 1 коп. сегодня можно было бы продать банку свои доллары по 28.30, затем снять гривневый кэш и купить ту же сумму долларов по 28.20.
10 коп. с бакса в карман.

Банда вчиться проактивно дивитися у завтрашній день. Ростуть.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 20:59

Re: Monobank

https://www.olx.ua/obyavlenie/domashniy ... e8fa3bdeda
Олег1964
 
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