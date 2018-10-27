так по уже заключенным договорам никто ничего не меняет, к чему фраза "не хочешь выполнять". А к химикам отнесли "ночных ходоков". Вы часто ночью 10000 наматывали? А люди просто ставили в маятник на ночь телефон, видимо )))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 жов, 2018 19:07
так по уже заключенным договорам никто ничего не меняет, к чему фраза "не хочешь выполнять". А к химикам отнесли "ночных ходоков". Вы часто ночью 10000 наматывали? А люди просто ставили в маятник на ночь телефон, видимо )))
Додано: Суб 27 жов, 2018 19:12
Додано: Суб 27 жов, 2018 19:34
Объясните кто-нибудь, каким образом спред в 1 копейку мешает бесплатным круглосуточным переводам между валютной и гривневой картами? Тем более, если это пока только в одну сторону?
Додано: Суб 27 жов, 2018 19:38
Да чел може и днем работает, тока в +12-часовом поясе
...и чо сразу химики, скорее лунатики
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 27 жов, 2018 19:41
Re: Monobank
Я не удивлюсь если вместе с валютными картами появится и процент за конвертацию.
Додано: Суб 27 жов, 2018 19:41
Re: Monobank
Свинота начнет сидя на диване на обмене рубить деньги, загоняя банку в минуса)
А вот каким образом мешает спред 1 коп на другие валюты, которые не евро и не доллар?
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Додано: Суб 27 жов, 2018 19:48
Не вигідно у вас купувати вище ринку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 27 жов, 2018 19:51
При спреде в 1 коп. сегодня можно было бы продать банку свои доллары по 28.30, затем снять гривневый кэш и купить ту же сумму долларов по 28.20.
10 коп. с бакса в карман.
Додано: Суб 27 жов, 2018 19:52
Re: Monobank
Я Спортивного депозиту не маю, приблизно половина моєї добової рухової активності відбувається з 12-ї до 2-ї ночі, на мою думку, це не робить мене людиною-маятником.
Банда вчиться проактивно дивитися у завтрашній день. Ростуть.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 27 жов, 2018 20:59
Re: Monobank
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