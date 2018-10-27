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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 964965966967
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:18

  Олег1964 написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/domashniy-shagomer-dlya-monobank-monobank-depozit-sportivnyy-IDBCucQ.html?fbclid=IwAR0pRSep6e-Fg2w8p-UAWRRw7u84ZwxgEJWZDIseKToq4hy9i-qgEGzBPl0#e8fa3bdeda


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makor06
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:27

  makor06 написав:
  Олег1964 написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/domashniy-shagomer-dlya-monobank-monobank-depozit-sportivnyy-IDBCucQ.html?fbclid=IwAR0pRSep6e-Fg2w8p-UAWRRw7u84ZwxgEJWZDIseKToq4hy9i-qgEGzBPl0#e8fa3bdeda


Стандарт и Премиум!

Главное, что МОНОБАНК сдулся по всем параметрам.
А как пиарились и красиво говорили то.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:30

  BBC написав:Главное, что МОНОБАНК сдулся по всем параметрам.
А как пиарились и красиво говорили то.

Лузєри! 8)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:33

  Олег1964 написав:Неправда. У Альфа Максимум курсы всегда выгоднее.

Банки которые считают по авторизации, а не по проводке, вынуждены закладываться на скачки курса. Естественно, эта страховка - за счет клиента.
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wig
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 21:43

  kucher_oleg_ua написав:
  M-Audio написав:Объясните кто-нибудь, каким образом спред в 1 копейку мешает бесплатным круглосуточным переводам между валютной и гривневой картами? Тем более, если это пока только в одну сторону?


При спреде в 1 коп. сегодня можно было бы продать банку свои доллары по 28.30, затем снять гривневый кэш и купить ту же сумму долларов по 28.20.
10 коп. с бакса в карман.

И чо? Банк же их всё равно продаст по 28,31. Или не продаст, потому что дорого? Тогда пусть курс будет 28,20/21. Что, тогда накупят дешёвых долларов по 28,21? И что с ними будут делать, если продать их можно всяко не дороже 20,20 (раз уж по этой цене уже купить можно). И банк их купил не дороже, чем 28,20, так где убыток для банка? Или банк купил раньше и, допустим, дороже? Но это ведь работает в обе стороны. Что, клиенту можно на валютообменных операциях терять деньги, а банку - никак нельзя?
То есть, логика понятна, если банк хочет именно заработать на валютообмене. Тогда всё логично: не нравится цена - не бери. Но если цель была организовать честный валютообмен (как утверждалось), то такой механизм этому определению не соответствует.
Да и вообще, кто мешает установить для наличных и кассовых операций другой курс. И пусть тут был бы спред, чтобы не повадно. А оплата картой в валюте - без спреда.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 22:32

  wig написав:
  Олег1964 написав:Неправда. У Альфа Максимум курсы всегда выгоднее.

Банки которые считают по авторизации, а не по проводке, вынуждены закладываться на скачки курса. Естественно, эта страховка - за счет клиента.


Пусть тогда не говорят, что их курсы лучшие.
Олег1964
 
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