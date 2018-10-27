Додано: Суб 27 жов, 2018 21:43

kucher_oleg_ua написав: M-Audio написав: Объясните кто-нибудь, каким образом спред в 1 копейку мешает бесплатным круглосуточным переводам между валютной и гривневой картами? Тем более, если это пока только в одну сторону? Объясните кто-нибудь, каким образом спред в 1 копейку мешает бесплатным круглосуточным переводам между валютной и гривневой картами? Тем более, если это пока только в одну сторону?



При спреде в 1 коп. сегодня можно было бы продать банку свои доллары по 28.30, затем снять гривневый кэш и купить ту же сумму долларов по 28.20.

10 коп. с бакса в карман. При спреде в 1 коп. сегодня можно было бы продать банку свои доллары по 28.30, затем снять гривневый кэш и купить ту же сумму долларов по 28.20.10 коп. с бакса в карман.

И чо? Банк же их всё равно продаст по 28,31. Или не продаст, потому что дорого? Тогда пусть курс будет 28,20/21. Что, тогда накупят дешёвых долларов по 28,21? И что с ними будут делать, если продать их можно всяко не дороже 20,20 (раз уж по этой цене уже купить можно). И банк их купил не дороже, чем 28,20, так где убыток для банка? Или банк купил раньше и, допустим, дороже? Но это ведь работает в обе стороны. Что, клиенту можно на валютообменных операциях терять деньги, а банку - никак нельзя?То есть, логика понятна, если банк хочет именно заработать на валютообмене. Тогда всё логично: не нравится цена - не бери. Но если цель была организовать честный валютообмен (как утверждалось), то такой механизм этому определению не соответствует.Да и вообще, кто мешает установить для наличных и кассовых операций другой курс. И пусть тут был бы спред, чтобы не повадно. А оплата картой в валюте - без спреда.