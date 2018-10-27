Стандарт и Премиум!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 жов, 2018 21:18
Додано: Суб 27 жов, 2018 21:27
Главное, что МОНОБАНК сдулся по всем параметрам.
А как пиарились и красиво говорили то.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 27 жов, 2018 21:30
Лузєри!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 27 жов, 2018 21:33
Банки которые считают по авторизации, а не по проводке, вынуждены закладываться на скачки курса. Естественно, эта страховка - за счет клиента.
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Додано: Суб 27 жов, 2018 21:43
И чо? Банк же их всё равно продаст по 28,31. Или не продаст, потому что дорого? Тогда пусть курс будет 28,20/21. Что, тогда накупят дешёвых долларов по 28,21? И что с ними будут делать, если продать их можно всяко не дороже 20,20 (раз уж по этой цене уже купить можно). И банк их купил не дороже, чем 28,20, так где убыток для банка? Или банк купил раньше и, допустим, дороже? Но это ведь работает в обе стороны. Что, клиенту можно на валютообменных операциях терять деньги, а банку - никак нельзя?
То есть, логика понятна, если банк хочет именно заработать на валютообмене. Тогда всё логично: не нравится цена - не бери. Но если цель была организовать честный валютообмен (как утверждалось), то такой механизм этому определению не соответствует.
Да и вообще, кто мешает установить для наличных и кассовых операций другой курс. И пусть тут был бы спред, чтобы не повадно. А оплата картой в валюте - без спреда.
Додано: Суб 27 жов, 2018 22:32
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