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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 жов, 2018 21:18
Олег1964 написав:
https://www.olx.ua/obyavlenie/domashniy-shagomer-dlya-monobank-monobank-depozit-sportivnyy-IDBCucQ.html?fbclid=IwAR0pRSep6e-Fg2w8p-UAWRRw7u84ZwxgEJWZDIseKToq4hy9i-qgEGzBPl0#e8fa3bdeda
Стандарт и Премиум!
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Додано: Суб 27 жов, 2018 21:27
makor06 написав: Олег1964 написав:
https://www.olx.ua/obyavlenie/domashniy-shagomer-dlya-monobank-monobank-depozit-sportivnyy-IDBCucQ.html?fbclid=IwAR0pRSep6e-Fg2w8p-UAWRRw7u84ZwxgEJWZDIseKToq4hy9i-qgEGzBPl0#e8fa3bdeda
Стандарт и Премиум!
Главное, что МОНОБАНК сдулся по всем параметрам.
А как пиарились и красиво говорили то.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Суб 27 жов, 2018 21:30
BBC написав:
Главное, что МОНОБАНК сдулся по всем параметрам.
А как пиарились и красиво говорили то.
Лузєри!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: Суб 27 жов, 2018 21:33
Олег1964 написав:
Неправда. У Альфа Максимум курсы всегда выгоднее.
Банки которые считают по авторизации, а не по проводке, вынуждены закладываться на скачки курса. Естественно, эта страховка - за счет клиента.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Суб 27 жов, 2018 21:43
kucher_oleg_ua написав: M-Audio написав:
Объясните кто-нибудь, каким образом спред в 1 копейку мешает бесплатным круглосуточным переводам между валютной и гривневой картами? Тем более, если это пока только в одну сторону?
При спреде в 1 коп. сегодня можно было бы продать банку свои доллары по 28.30, затем снять гривневый кэш и купить ту же сумму долларов по 28.20.
10 коп. с бакса в карман.
И чо? Банк же их всё равно продаст по 28,31. Или не продаст, потому что дорого? Тогда пусть курс будет 28,20/21. Что, тогда накупят дешёвых долларов по 28,21? И что с ними будут делать, если продать их можно всяко не дороже 20,20 (раз уж по этой цене уже купить можно). И банк их купил не дороже, чем 28,20, так где убыток для банка? Или банк купил раньше и, допустим, дороже? Но это ведь работает в обе стороны. Что, клиенту можно на валютообменных операциях терять деньги, а банку - никак нельзя?
То есть, логика понятна, если банк хочет именно заработать на валютообмене. Тогда всё логично: не нравится цена - не бери. Но если цель была организовать честный валютообмен (как утверждалось), то такой механизм этому определению не соответствует.
Да и вообще, кто мешает установить для наличных и кассовых операций другой курс. И пусть тут был бы спред, чтобы не повадно. А оплата картой в валюте - без спреда.
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Додано: Суб 27 жов, 2018 22:32
wig написав: Олег1964 написав:
Неправда. У Альфа Максимум курсы всегда выгоднее.
Банки которые считают по авторизации, а не по проводке, вынуждены закладываться на скачки курса. Естественно, эта страховка - за счет клиента.
Пусть тогда не говорят, что их курсы лучшие.
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Олег1964
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Додано: Нед 28 жов, 2018 00:09
Ну, вони визнають лише одного конкурента і відносно нього курс на копійку кращий, а інших вони за конкурентів не вважають. Ось так мислення визначає у них буття.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Нед 28 жов, 2018 00:10
klug написав:
Ну, вони визнають лише одного конкурента і відносно нього курс на копійку кращий, а інших вони за конкурентів не вважають. Ось так мислення визначає у них буття.
А как можно сравнивать сегодняшний курс Моно и послезавтрашний Альфы например?
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makor06
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