Стандарт и Премиум!
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 жов, 2018 21:18
Додано: Суб 27 жов, 2018 21:27
Главное, что МОНОБАНК сдулся по всем параметрам.
А как пиарились и красиво говорили то.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 27 жов, 2018 21:30
Лузєри!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 27 жов, 2018 21:33
Банки которые считают по авторизации, а не по проводке, вынуждены закладываться на скачки курса. Естественно, эта страховка - за счет клиента.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Суб 27 жов, 2018 21:43
И чо? Банк же их всё равно продаст по 28,31. Или не продаст, потому что дорого? Тогда пусть курс будет 28,20/21. Что, тогда накупят дешёвых долларов по 28,21? И что с ними будут делать, если продать их можно всяко не дороже 20,20 (раз уж по этой цене уже купить можно). И банк их купил не дороже, чем 28,20, так где убыток для банка? Или банк купил раньше и, допустим, дороже? Но это ведь работает в обе стороны. Что, клиенту можно на валютообменных операциях терять деньги, а банку - никак нельзя?
То есть, логика понятна, если банк хочет именно заработать на валютообмене. Тогда всё логично: не нравится цена - не бери. Но если цель была организовать честный валютообмен (как утверждалось), то такой механизм этому определению не соответствует.
Да и вообще, кто мешает установить для наличных и кассовых операций другой курс. И пусть тут был бы спред, чтобы не повадно. А оплата картой в валюте - без спреда.
Додано: Суб 27 жов, 2018 22:32
Додано: Нед 28 жов, 2018 00:09
Ну, вони визнають лише одного конкурента і відносно нього курс на копійку кращий, а інших вони за конкурентів не вважають. Ось так мислення визначає у них буття.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 28 жов, 2018 00:10
Додано: Нед 28 жов, 2018 09:32
Заднім числом...який курс був позавчора в Моні і сьогодні в Алли?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 28 жов, 2018 09:52
Re: Monobank
А какая разница для сегодняшней покупки какой курс был позавчера? Вы же в альфа по сегодняшнему курсу не проведите покупку. А курс через три дня может быть разным
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, sens, Surz, vitaliy1111, Кочевник, Квесторе_поверніться і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|