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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 жов, 2018 10:04
Вы так серьёзно обсуждаете курсы и химиков, как будто реально верили, что Гороховский и Ко создадут реально какой то партнёрский банк, забыв все свои приматовские замашки, и где будет действительно все "честно", а не банк для зарабатывания прибыли для владельцев, тоесть по выколачиванию бабла из клиентов.
Что даёт заработок - то и оставляют, все остальное режется, так как не служит основной цели - зарабатыванию денег
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Додано: Нед 28 жов, 2018 11:49
makor06 написав: klug написав:
Ну, вони визнають лише одного конкурента і відносно нього курс на копійку кращий, а інших вони за конкурентів не вважають. Ось так мислення визначає у них буття.
А как можно сравнивать сегодняшний курс Моно и послезавтрашний Альфы например?
Сколько ни сравнивал (с момента выхода карты моно) всегда получалось, что послезавтрашний курс Альфа был лучше сегодняшнего курса моно. Картами часто пользуюсь за границей.
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Олег1964
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Додано: Нед 28 жов, 2018 12:01
Так валютные карты уже появились или нет? И распространяется ли на них кэшбэк? Если да, то выбор категорий и лимит в 500 грн устанавливается на карту или на ИНН?
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Кащей
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Додано: Нед 28 жов, 2018 12:02
Так какой у банка курс? Делал 3 покупки с разницей в пол часа, курс 28,307 28,317 28,3206. Приложение показывает 28,31
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Додано: Нед 28 жов, 2018 12:42
Кащей написав:
Так валютные карты уже появились или нет? И распространяется ли на них кэшбэк? Если да, то выбор категорий и лимит в 500 грн устанавливается на карту или на ИНН?
Нет, валютные карты не появились.
Нет, кешбек не распространяется на валютные карты.
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