RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 966967968969>
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 10:04

Re: Monobank

Вы так серьёзно обсуждаете курсы и химиков, как будто реально верили, что Гороховский и Ко создадут реально какой то партнёрский банк, забыв все свои приматовские замашки, и где будет действительно все "честно", а не банк для зарабатывания прибыли для владельцев, тоесть по выколачиванию бабла из клиентов.
Что даёт заработок - то и оставляют, все остальное режется, так как не служит основной цели - зарабатыванию денег
Stringer
 
Повідомлень: 8141
З нами з: 23.01.13
Подякував: 243 раз.
Подякували: 1119 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 11:49

  makor06 написав:
  klug написав:Ну, вони визнають лише одного конкурента і відносно нього курс на копійку кращий, а інших вони за конкурентів не вважають. Ось так мислення визначає у них буття.


А как можно сравнивать сегодняшний курс Моно и послезавтрашний Альфы например?


Сколько ни сравнивал (с момента выхода карты моно) всегда получалось, что послезавтрашний курс Альфа был лучше сегодняшнего курса моно. Картами часто пользуюсь за границей.
Олег1964
 
Повідомлень: 44
З нами з: 03.10.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 12:01

Re: Monobank

Так валютные карты уже появились или нет? И распространяется ли на них кэшбэк? Если да, то выбор категорий и лимит в 500 грн устанавливается на карту или на ИНН?
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 986
З нами з: 30.08.09
Подякував: 98 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 12:02

Re: Monobank

Так какой у банка курс? Делал 3 покупки с разницей в пол часа, курс 28,307 28,317 28,3206. Приложение показывает 28,31
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2122
З нами з: 15.02.10
Подякував: 16 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 12:42

  Кащей написав:Так валютные карты уже появились или нет? И распространяется ли на них кэшбэк? Если да, то выбор категорий и лимит в 500 грн устанавливается на карту или на ИНН?

Нет, валютные карты не появились.
Нет, кешбек не распространяется на валютные карты.
Bosstone
 
Повідомлень: 949
З нами з: 21.04.10
Подякував: 543 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 13:30

Ыновацыонный банк прийшов до звичайного смс-спаму.
Кочевник
 
Повідомлень: 481
З нами з: 16.02.17
Подякував: 82 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 13:39

  pavyak написав:Так какой у банка курс? Делал 3 покупки с разницей в пол часа, курс 28,307 28,317 28,3206. Приложение показывает 28,31

То вони як хочуть так і ворочать...регулятор дозволяє?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25919
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 15:55

  sola написав:Зображення



  Stringer написав:Вы так серьёзно обсуждаете курсы и химиков, как будто реально верили, что Гороховский и Ко создадут реально какой то партнёрский банк, забыв все свои приматовские замашки, и где будет действительно все "честно", а не банк для зарабатывания прибыли для владельцев, тоесть по выколачиванию бабла из клиентов.
Что даёт заработок - то и оставляют, все остальное режется, так как не служит основной цели - зарабатыванию денег


можно было бы сделать, чтобы у тех кого нет карты валютной, то чтобы была курс с разницей 1 копейка!

Кому-то вообще нужно менять круглосуточно валюту на гривну по низкому курсу??

Если надо провести операцию (в интернете), то можно провести валютной картой ИЛИ снять в банкомате, если Вы физически на улице и хотите пожарить стриптизершу.
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 221
З нами з: 22.12.16
Подякував: 35 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 17:36

Re: Monobank

Щось монька нагадує Убер. Ті також під час виходу на ринок України кричали про супермегаіноваційність, що вони вбивці традиційного таксі. А зараз в рекламі - дзвони без смартфона, сплачуй готівкою.
Кочевник
 
Повідомлень: 481
З нами з: 16.02.17
Подякував: 82 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 17:55

  Bosstone написав:
  Кащей написав:Так валютные карты уже появились или нет? И распространяется ли на них кэшбэк? Если да, то выбор категорий и лимит в 500 грн устанавливается на карту или на ИНН?

Нет, валютные карты не появились.
Нет, кешбек не распространяется на валютные карты.

Як знаєте, якщо карток ще немає? Вже є опубліковані тарифи?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2465
З нами з: 18.08.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 966967968969>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lel, novichok, морда і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (4919)
28.10.2018 18:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.