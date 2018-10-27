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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 966967968969
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 18:06

  Кочевник написав:Щось монька нагадує Убер. Ті також під час виходу на ринок України кричали про супермегаіноваційність, що вони вбивці традиційного таксі. А зараз в рекламі - дзвони без смартфона, сплачуй готівкою.

Так может это аудитория с малым проникновением и навыками пользования смартфонов?
Грйс-мэн
 
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  #<1 ... 966967968969
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