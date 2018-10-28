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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 жов, 2018 18:06
Кочевник написав:
Щось монька нагадує Убер. Ті також під час виходу на ринок України кричали про супермегаіноваційність, що вони вбивці традиційного таксі. А зараз в рекламі - дзвони без смартфона, сплачуй готівкою.
Так может это аудитория с малым проникновением и навыками пользования смартфонов?
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Грйс-мэн
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Додано: Нед 28 жов, 2018 19:49
Stringer написав:
Вы так серьёзно обсуждаете курсы и химиков, как будто реально верили, что Гороховский и Ко создадут реально какой то партнёрский банк, забыв все свои приматовские замашки, и где будет действительно все "честно", а не банк для зарабатывания прибыли для владельцев, тоесть по выколачиванию бабла из клиентов.
Что даёт заработок - то и оставляют, все остальное режется, так как не служит основной цели - зарабатыванию денег
А вы где-то видели банк спонсор? Партнёрский банк это не когда всё раздать и остаться в трусах. Партнёрский банк это когда тебе в нём комфортно обслуживаться, ну и плюс маленькие плюшки.
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Ratatui
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Додано: Нед 28 жов, 2018 19:58
Грйс-мэн написав: Кочевник написав:
Щось монька нагадує Убер. Ті також під час виходу на ринок України кричали про супермегаіноваційність, що вони вбивці традиційного таксі. А зараз в рекламі - дзвони без смартфона, сплачуй готівкою.
Так может это аудитория с малым проникновением и навыками пользования смартфонов?
Просто розуміє, що доїти треба люмпен неосвічений.
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Кочевник
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Додано: Нед 28 жов, 2018 20:30
Грйс-мэн написав:
Написали, что в своем скоринге их отметили как "химики".
А можно скрин поста? Пожалуйста)
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