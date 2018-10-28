RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 966967968969
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 18:06

  Кочевник написав:Щось монька нагадує Убер. Ті також під час виходу на ринок України кричали про супермегаіноваційність, що вони вбивці традиційного таксі. А зараз в рекламі - дзвони без смартфона, сплачуй готівкою.

Так может это аудитория с малым проникновением и навыками пользования смартфонов?
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 380
З нами з: 22.01.18
Подякував: 268 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 19:49

  Stringer написав:Вы так серьёзно обсуждаете курсы и химиков, как будто реально верили, что Гороховский и Ко создадут реально какой то партнёрский банк, забыв все свои приматовские замашки, и где будет действительно все "честно", а не банк для зарабатывания прибыли для владельцев, тоесть по выколачиванию бабла из клиентов.
Что даёт заработок - то и оставляют, все остальное режется, так как не служит основной цели - зарабатыванию денег


А вы где-то видели банк спонсор? Партнёрский банк это не когда всё раздать и остаться в трусах. Партнёрский банк это когда тебе в нём комфортно обслуживаться, ну и плюс маленькие плюшки.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6259
З нами з: 30.11.12
Подякував: 101 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 19:58

  Грйс-мэн написав:
  Кочевник написав:Щось монька нагадує Убер. Ті також під час виходу на ринок України кричали про супермегаіноваційність, що вони вбивці традиційного таксі. А зараз в рекламі - дзвони без смартфона, сплачуй готівкою.

Так может это аудитория с малым проникновением и навыками пользования смартфонов?

Просто розуміє, що доїти треба люмпен неосвічений.
Кочевник
 
Повідомлень: 482
З нами з: 16.02.17
Подякував: 82 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 20:30

  Грйс-мэн написав:Написали, что в своем скоринге их отметили как "химики".
А можно скрин поста? Пожалуйста)
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 365
З нами з: 08.03.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 20:33

  MASolomko написав:
  Грйс-мэн написав:Написали, что в своем скоринге их отметили как "химики".
А можно скрин поста? Пожалуйста)

https://screenshotscdn.firefoxuserconte ... a70697.png
Computer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 326
З нами з: 31.01.14
Подякував: 28 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 23:48

Duty free у мони,как проходит?
Кэшбэка,как я понимаю, нет?
mihasik
 
Повідомлень: 437
З нами з: 26.10.11
Подякував: 17 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 966967968969
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63034)
28.10.2018 23:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.