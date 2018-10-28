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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 жов, 2018 18:06
Кочевник написав:
Щось монька нагадує Убер. Ті також під час виходу на ринок України кричали про супермегаіноваційність, що вони вбивці традиційного таксі. А зараз в рекламі - дзвони без смартфона, сплачуй готівкою.
Так может это аудитория с малым проникновением и навыками пользования смартфонов?
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Грйс-мэн
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Додано: Нед 28 жов, 2018 19:49
Stringer написав:
Вы так серьёзно обсуждаете курсы и химиков, как будто реально верили, что Гороховский и Ко создадут реально какой то партнёрский банк, забыв все свои приматовские замашки, и где будет действительно все "честно", а не банк для зарабатывания прибыли для владельцев, тоесть по выколачиванию бабла из клиентов.
Что даёт заработок - то и оставляют, все остальное режется, так как не служит основной цели - зарабатыванию денег
А вы где-то видели банк спонсор? Партнёрский банк это не когда всё раздать и остаться в трусах. Партнёрский банк это когда тебе в нём комфортно обслуживаться, ну и плюс маленькие плюшки.
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Ratatui
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Додано: Нед 28 жов, 2018 19:58
Грйс-мэн написав: Кочевник написав:
Щось монька нагадує Убер. Ті також під час виходу на ринок України кричали про супермегаіноваційність, що вони вбивці традиційного таксі. А зараз в рекламі - дзвони без смартфона, сплачуй готівкою.
Так может это аудитория с малым проникновением и навыками пользования смартфонов?
Просто розуміє, що доїти треба люмпен неосвічений.
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Кочевник
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Додано: Нед 28 жов, 2018 20:30
Грйс-мэн написав:
Написали, что в своем скоринге их отметили как "химики".
А можно скрин поста? Пожалуйста)
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MASolomko
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Додано: Нед 28 жов, 2018 23:48
Duty free у мони,как проходит?
Кэшбэка,как я понимаю, нет?
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mihasik
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Додано: Пон 29 жов, 2018 02:23
mihasik написав:
Duty free у мони,как проходит?
Кэшбэка,как я понимаю, нет?
Розваги та ремонт тварин.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Пон 29 жов, 2018 06:06
Computer написав:
https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/7df33ed2-a3b8-45fc-a430-206163a70697.png
Если не получилось запустить депозит к этому лету, то стоило бы сделать запуск в следующем году и постепенно реализовать его поддержку в приложении.
При этом, перед запуском сразу бы стоило предупредить о краткосрочной акции... А так распиарились на супер-депозите, но приспособления для мобильной игры "Pokemon Go!" переехали дорогу.
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MASolomko
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Додано: Пон 29 жов, 2018 08:21
klug написав: mihasik написав:
Duty free у мони,как проходит?
Кэшбэка,как я понимаю, нет?
Розваги та ремонт тварин.
Незрозуміло.
Розваги тварин, чи ремонт тварин?
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justit
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Додано: Пон 29 жов, 2018 09:56
Господа!
1. Перечисление с Ультры Альфы на Моню для открытия депозита в грн. без комиссии? Только по реквизитам? Или по номеру карты можно?
2. После окончания депо в Моне правильно я понимаю, что нужно безналом по реквизитам перечислить опять на Альфу и снять через кассу? Это без комиссии со всех сторон? Или есть другой путь?
Спасибо за Ваши ответы
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Алексей77
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