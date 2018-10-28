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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 09:59
Алексей77 написав:
2. После окончания депо в Моне правильно я понимаю, что нужно безналом по реквизитам перечислить опять на Альфу и снять через кассу? Это без комиссии со всех сторон? Или есть другой путь?
Все може змінитися...
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 10:10
justit написав: klug написав: mihasik написав:
Duty free у мони,как проходит?
Кэшбэка,как я понимаю, нет?
Розваги та ремонт тварин.
Незрозуміло.
Розваги тварин, чи ремонт тварин?
Розваги тварин ремонтників.
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