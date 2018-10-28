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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 967968969970
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 09:59

Re: Monobank

  Алексей77 написав:2. После окончания депо в Моне правильно я понимаю, что нужно безналом по реквизитам перечислить опять на Альфу и снять через кассу? Это без комиссии со всех сторон? Или есть другой путь?

Все може змінитися...
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  justit написав:
  klug написав:
  mihasik написав:Duty free у мони,как проходит?
Кэшбэка,как я понимаю, нет?

Розваги та ремонт тварин.


Незрозуміло.
Розваги тварин, чи ремонт тварин? :D

Розваги тварин ремонтників.
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