Все може змінитися...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 09:59
Re: Monobank
Все може змінитися...
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 29 жов, 2018 10:10
Додано: Пон 29 жов, 2018 10:25
А как обещали не делать курсовой вилки и не зарабатывать на курсовой разнице. Но обещать не значит жениться? Использование мони для покупок на иностранных сайтах, особенно на али, где высока вероятность возврата, можно прекращать. Ждём отмены бесплатных входов/выходов и всё, карту можно отправлять в мусор.
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Додано: Пон 29 жов, 2018 10:59
Re: Monobank
да че вы так воспринимаете все эти мансы пансы как личное разочарование?
попользовались пока выгодно было и выкинули карту.
вы назовите хоть один бизнес в нашей стране который будет держать лицо даже себе в убыток. не та страна. тут репутация не ценится.
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:25
Re: Monobank
5 месяцев на полочке карта самого "передового" банка -это приговор от "1%"
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:47
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:48
Ну так мы же владельцев мони не заставляли в обещаниях рассыпаться. Товарищи сами полезли рассказывать про всемирную банковскую революцию и близость коммунизма, а как до дела, так пошли "свинорылы", "погонщики верблюдов", "химики"... И ведь совсем несложно вычистить банк от этой контры с такой-то крутой скоринговой системой, но нет, нужно всем условия порезать. Повод же нашли, надо гешефт делать.
Интересно, неужели моня реально считает своих клиентов настолько тупыми, чтобы кормить их такими пояснениями? Стыдно читать. 5-класники в школе лучше отмазки придумывают.
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
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