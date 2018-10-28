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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 967968969970
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 09:59

Re: Monobank

  Алексей77 написав:2. После окончания депо в Моне правильно я понимаю, что нужно безналом по реквизитам перечислить опять на Альфу и снять через кассу? Это без комиссии со всех сторон? Или есть другой путь?

Все може змінитися...
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 10:10

  justit написав:
  klug написав:
  mihasik написав:Duty free у мони,как проходит?
Кэшбэка,как я понимаю, нет?

Розваги та ремонт тварин.


Незрозуміло.
Розваги тварин, чи ремонт тварин? :D

Розваги тварин ремонтників.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 10:25

  inflew написав:Что случилось с курсами валют? Точнее, с курсом покупки. Раньше они были +/- одинаковые, а сейчас как у всех.

А как обещали не делать курсовой вилки и не зарабатывать на курсовой разнице. Но обещать не значит жениться? :) Использование мони для покупок на иностранных сайтах, особенно на али, где высока вероятность возврата, можно прекращать. Ждём отмены бесплатных входов/выходов и всё, карту можно отправлять в мусор.
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 10:55

Gas
Абонка, ещё пусть абонку введут.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 10:59

Re: Monobank

да че вы так воспринимаете все эти мансы пансы как личное разочарование?
попользовались пока выгодно было и выкинули карту.
вы назовите хоть один бизнес в нашей стране который будет держать лицо даже себе в убыток. не та страна. тут репутация не ценится.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:25

Re: Monobank

5 месяцев на полочке карта самого "передового" банка -это приговор от "1%"
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:47

  mihasik написав:Duty free у мони,как проходит?
Кэшбэка,как я понимаю, нет?

Так же как и везде в корезоиде - Прочее, Универмаг. Кишмиш по дьютику нужно было у Аллы смотреть плюс всевозможные скидки если это Украина.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:48

  mephala написав:да че вы так воспринимаете все эти мансы пансы как личное разочарование?
попользовались пока выгодно было и выкинули карту.

Ну так мы же владельцев мони не заставляли в обещаниях рассыпаться. Товарищи сами полезли рассказывать про всемирную банковскую революцию и близость коммунизма, а как до дела, так пошли "свинорылы", "погонщики верблюдов", "химики"... И ведь совсем несложно вычистить банк от этой контры с такой-то крутой скоринговой системой, но нет, нужно всем условия порезать. Повод же нашли, надо гешефт делать.
Интересно, неужели моня реально считает своих клиентов настолько тупыми, чтобы кормить их такими пояснениями? Стыдно читать. 5-класники в школе лучше отмазки придумывают.
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Gas
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  #<1 ... 967968969970
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