Спасибо! Не знал, думал везде комиссия..
И курсы действительно у Альфы по лучше...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 13:42
Додано: Пон 29 жов, 2018 13:49
Карта Альфа Максимум никаких конвертаций. Именно про эту карту шла речь. Конвертация есть у дебетных карт Альфа. Про эти карты не говорили.
Повторюсь: курсы по карте Альфа Максимум лучше мони. Проверено не один раз.
Додано: Пон 29 жов, 2018 14:20
Тут написано, що вже можна відкривати валютні (дол, євро) депозити
https://finance.ua/ua/saving/depozity-monobank
приведені ставки %
+50грн !
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