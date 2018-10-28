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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 968969970971
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:42

  Stringer написав:Кто ж платит дебетками? А по кредиткам комиссии нет


Спасибо! Не знал, думал везде комиссия..
И курсы действительно у Альфы по лучше...
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:49

  Alexey_k9 написав:
  Олег1964 написав:Сколько ни сравнивал (с момента выхода карты моно) всегда получалось, что послезавтрашний курс Альфа был лучше сегодняшнего курса моно. Картами часто пользуюсь за границей.


Так Альфа еще 1% за конвертацию берет, о чем в смс не пишет.. Можно только в выписке глянуть...

Карта Альфа Максимум никаких конвертаций. Именно про эту карту шла речь. Конвертация есть у дебетных карт Альфа. Про эти карты не говорили.
Повторюсь: курсы по карте Альфа Максимум лучше мони. Проверено не один раз.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:20

Тут написано, що вже можна відкривати валютні (дол, євро) депозити

https://finance.ua/ua/saving/depozity-monobank

приведені ставки %

:idea:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:22

  Алексей77 написав:Господа!
1. Перечисление с Ультры Альфы на Моню для открытия депозита в грн. без комиссии? Только по реквизитам? Или по номеру карты можно?
2. После окончания депо в Моне правильно я понимаю, что нужно безналом по реквизитам перечислить опять на Альфу и снять через кассу? Это без комиссии со всех сторон? Или есть другой путь?
Спасибо за Ваши ответы

По 1-му пункту. Сегодня открыл тестовый депозит на 1000 грн на месяц. Дали реквизиты, по которым отправил СЭПом с "Ультры" (в момент открытия там появляется экран с реквизитами, их можно отправить на почту, чтобы потом скопировать и вставить).
Отправил где-то в 8 утра, в 13:00 уже депозит открылся (естественно, часто не следил, когда точно дошло, не скажу).
По 2-му пункту - через месяц отпишусь, как будет :) Но вроде утверждают, что можно вывести по окончанию на карту другого банка, это только ввод отключили.
Кстати, Гороховский на ФБ сказал, что, может, и пересмотрят это решение (отмену открытия депозита с карты других банков).
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:37

  greenozon написав:Тут написано, що вже можна відкривати валютні (дол, євро) депозити

https://finance.ua/ua/saving/depozity-monobank

приведені ставки %

:idea:

16% це нікуди не годиться.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:55

Валютні (дол) цілком нормульні
на поточний опердень

та й зрештою гривня 16% на 1 міс дуже навіть нічо так
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:08

Рух валюти всерівно тільки через касу, тому переваги мобільності Монобанди тут втрачаються. Сенсу тут тримати валюту не бачу.
Стака 5% річних грязними є дуже мала.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:32

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:Тут написано, що вже можна відкривати валютні (дол, євро) депозити

https://finance.ua/ua/saving/depozity-monobank

приведені ставки %

:idea:

16% це нікуди не годиться.

КурЯм на сміх! :mrgreen:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:38

  greenozon написав:Тут написано, що вже можна відкривати валютні (дол, євро) депозити

https://finance.ua/ua/saving/depozity-monobank

приведені ставки %

:idea:

Добрий ранок, з Новим роком! Monobank
P.S. поки лише у бета-версії.

  Козак-характерник написав:КурЯм на сміх! :mrgreen:

RoosterCoin FTW?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:59

Интересно услышать другое: как возвращались месячные депозиты в валюте? Или все сразу на год положили?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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  #<1 ... 968969970971
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