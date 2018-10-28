Спасибо! Не знал, думал везде комиссия..
И курсы действительно у Альфы по лучше...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 13:42
Додано: Пон 29 жов, 2018 13:49
Карта Альфа Максимум никаких конвертаций. Именно про эту карту шла речь. Конвертация есть у дебетных карт Альфа. Про эти карты не говорили.
Повторюсь: курсы по карте Альфа Максимум лучше мони. Проверено не один раз.
Додано: Пон 29 жов, 2018 14:20
Тут написано, що вже можна відкривати валютні (дол, євро) депозити
https://finance.ua/ua/saving/depozity-monobank
приведені ставки %
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 29 жов, 2018 14:22
По 1-му пункту. Сегодня открыл тестовый депозит на 1000 грн на месяц. Дали реквизиты, по которым отправил СЭПом с "Ультры" (в момент открытия там появляется экран с реквизитами, их можно отправить на почту, чтобы потом скопировать и вставить).
Отправил где-то в 8 утра, в 13:00 уже депозит открылся (естественно, часто не следил, когда точно дошло, не скажу).
По 2-му пункту - через месяц отпишусь, как будет Но вроде утверждают, что можно вывести по окончанию на карту другого банка, это только ввод отключили.
Кстати, Гороховский на ФБ сказал, что, может, и пересмотрят это решение (отмену открытия депозита с карты других банков).
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 29 жов, 2018 14:37
16% це нікуди не годиться.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 29 жов, 2018 14:55
Валютні (дол) цілком нормульні
на поточний опердень
та й зрештою гривня 16% на 1 міс дуже навіть нічо так
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 29 жов, 2018 15:08
Рух валюти всерівно тільки через касу, тому переваги мобільності Монобанди тут втрачаються. Сенсу тут тримати валюту не бачу.
Стака 5% річних грязними є дуже мала.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 29 жов, 2018 15:32
КурЯм на сміх!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 29 жов, 2018 15:38
Добрий ранок, з Новим роком! Monobank
P.S. поки лише у бета-версії.
RoosterCoin FTW?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 29 жов, 2018 15:59
Интересно услышать другое: как возвращались месячные депозиты в валюте? Или все сразу на год положили?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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