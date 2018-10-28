RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 969970971972
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:01

Re: Monobank

Как с Уни привата перекинуть на моно за 3грн? В меню п24 выбрать платеж по Украине? А реквизиты моно где узнать?

Отправлено с моего MI 8 через Tapatalk
andreyiskra
 
Повідомлень: 595
З нами з: 28.01.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:11

andreyiskra реквізити тут: в моно на головному екрані меню "поповнити свою картку" далі "за реквізітами"
casper12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 793
З нами з: 24.12.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:12

  andreyiskra написав:Как с Уни привата перекинуть на моно за 3грн? В меню п24 выбрать платеж по Украине? А реквизиты моно где узнать?

Отправлено с моего MI 8 через Tapatalk


"Пополнить свою карту" - "По реквизитам в Украине" (желтая иконка)- "Отправить реквизиты на эл. почту"
Потом берем их из письма и вставляем в форму для платежа.
Учитываем только, что платеж из Привата отправляется завтрашним днем.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1969
З нами з: 22.02.16
Подякував: 257 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 969970971972
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lubopytnaya, Кочевник і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (309)
29.10.2018 19:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.