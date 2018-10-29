Как с Уни привата перекинуть на моно за 3грн? В меню п24 выбрать платеж по Украине? А реквизиты моно где узнать?
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Додано: Пон 29 жов, 2018 19:01
Re: Monobank
Как с Уни привата перекинуть на моно за 3грн? В меню п24 выбрать платеж по Украине? А реквизиты моно где узнать?
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Додано: Пон 29 жов, 2018 19:11
andreyiskra реквізити тут: в моно на головному екрані меню "поповнити свою картку" далі "за реквізітами"
Додано: Пон 29 жов, 2018 19:12
"Пополнить свою карту" - "По реквизитам в Украине" (желтая иконка)- "Отправить реквизиты на эл. почту"
Потом берем их из письма и вставляем в форму для платежа.
Учитываем только, что платеж из Привата отправляется завтрашним днем.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 29 жов, 2018 19:37
Re: Monobank
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