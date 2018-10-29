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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 969970971972
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:01

Re: Monobank

Как с Уни привата перекинуть на моно за 3грн? В меню п24 выбрать платеж по Украине? А реквизиты моно где узнать?

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andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:11

andreyiskra реквізити тут: в моно на головному екрані меню "поповнити свою картку" далі "за реквізітами"
casper12
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:12

  andreyiskra написав:Как с Уни привата перекинуть на моно за 3грн? В меню п24 выбрать платеж по Украине? А реквизиты моно где узнать?

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"Пополнить свою карту" - "По реквизитам в Украине" (желтая иконка)- "Отправить реквизиты на эл. почту"
Потом берем их из письма и вставляем в форму для платежа.
Учитываем только, что платеж из Привата отправляется завтрашним днем.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:37

Re: Monobank

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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 01:10

  Квесторе_поверніться написав:Рух валюти всерівно тільки через касу, тому переваги мобільності Монобанди тут втрачаються. Сенсу тут тримати валюту не бачу.
Стака 5% річних грязними є дуже мала.


никто не знает, почему мони защитывает SWIFT на 20$ больше чем приват?

У привата есть протокол SWIFT

там видно в заголовке что отправитель:
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS
NEW YORK,NY UNITED STATES OF AMERICA


а далее видно:
54A: Receiver′s Correspondent -
IRVTUS3NXXX
THE BANK OF NEW YORK MELLON
NEW YORK,NY UNITED STATES OF AMERICA



в приватбанк использует:
JP MORGAN CHASE BANK


в списке его нету, но может MELLON это его дочка. (НО, нет, это не дочка)


вообщем, моня защитывает на 20$ дороже, а приват берет 20$ дополнительную комиссию
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 01:30

ОТВЕТ:

потому что у мони корреспондент:
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS


по этому нет комиссии дополнительных.

кто знает какие банки Украинские используют корреспондент DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS ?


UPD:

нашел практически всё банки, кроме привата. Можно на ощад принимать.
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:58

Re: Monobank

Пришли денежки с уни привата за 3 грн. Прикольно.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:22

  andreyiskra написав:Пришли денежки с уни привата за 3 грн. Прикольно.


Да что тут прикольного? :) Все нормально...
Кстати, в котором часу из Привата выталкивали вчера? Интересно очень, когда вечерняя планка стоит...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:40

Re: Monobank

Сьогодні Ексім провів мої платежі на Алі, курс з урахуванням бонусів по кредитці склав 28,00. Який там у моні ринковий курс? Яка полочка, у саму нижню шуфляду, у дальній кут цю карту.
pavyak
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