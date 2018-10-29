Как с Уни привата перекинуть на моно за 3грн? В меню п24 выбрать платеж по Украине? А реквизиты моно где узнать?
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Додано: Пон 29 жов, 2018 19:01
Re: Monobank
Как с Уни привата перекинуть на моно за 3грн? В меню п24 выбрать платеж по Украине? А реквизиты моно где узнать?
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Додано: Пон 29 жов, 2018 19:11
andreyiskra реквізити тут: в моно на головному екрані меню "поповнити свою картку" далі "за реквізітами"
Додано: Пон 29 жов, 2018 19:12
"Пополнить свою карту" - "По реквизитам в Украине" (желтая иконка)- "Отправить реквизиты на эл. почту"
Потом берем их из письма и вставляем в форму для платежа.
Учитываем только, что платеж из Привата отправляется завтрашним днем.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 29 жов, 2018 19:37
Re: Monobank
Коллеги,
для открытия депо с капитализацией предлагают загрузить бетта версию Моноприложения с этой функцией. Соглашаться? Нет хомутов?
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Додано: Вів 30 жов, 2018 01:10
никто не знает, почему мони защитывает SWIFT на 20$ больше чем приват?
У привата есть протокол SWIFT
там видно в заголовке что отправитель:
а далее видно:
в приватбанк использует:
в списке его нету, но может MELLON это его дочка. (НО, нет, это не дочка)
вообщем, моня защитывает на 20$ дороже, а приват берет 20$ дополнительную комиссию
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
Додано: Вів 30 жов, 2018 01:30
ОТВЕТ:
потому что у мони корреспондент:
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS
по этому нет комиссии дополнительных.
кто знает какие банки Украинские используют корреспондент DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS ?
UPD:
нашел практически всё банки, кроме привата. Можно на ощад принимать.
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
Додано: Вів 30 жов, 2018 09:58
Re: Monobank
Пришли денежки с уни привата за 3 грн. Прикольно.
Додано: Вів 30 жов, 2018 10:22
Да что тут прикольного? Все нормально...
Кстати, в котором часу из Привата выталкивали вчера? Интересно очень, когда вечерняя планка стоит...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Вів 30 жов, 2018 10:40
Re: Monobank
Сьогодні Ексім провів мої платежі на Алі, курс з урахуванням бонусів по кредитці склав 28,00. Який там у моні ринковий курс? Яка полочка, у саму нижню шуфляду, у дальній кут цю карту.
Додано: Вів 30 жов, 2018 12:49
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