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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 жов, 2018 12:50
Квесторе_поверніться написав:
Сенсу тут тримати валюту не бачу.
Стака 5% річних грязними є дуже мала.
а де чистими?
(крім космічних 3+років)
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greenozon
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Додано: Вів 30 жов, 2018 14:17
Avatar написав:
Осталось подождать 1,5 дня
В телеге написал, что:
Дубилет написав:Удивительно. Мы занимаемся ИТ уже черте сколько лет, а до сих пор так и не научились делать точные прогнозы по срокам доработок.
Взять, например, валютные карты monobank. Мы их планировали запустить несколько недель назад. Но каждую неделю вскрываются какие-то новые пласты, которые не были учтены при планировании. То мы обнаружили, что при переводе между своими картами приходит два пуша, а не один. То валютная транзакция неправильно отображается в выписке. То не учли кейс активации карты в условиях плохого интернета…
Оказывается, нельзя так просто взять и запустить банковский продукт.
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