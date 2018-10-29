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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 970971972973
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:50

Re: Monobank

  Квесторе_поверніться написав:Сенсу тут тримати валюту не бачу.
Стака 5% річних грязними є дуже мала.


а де чистими?
(крім космічних 3+років)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:17

Re: Monobank

  Avatar написав:Осталось подождать 1,5 дня :D
В телеге написал, что:
Дубилет написав:​Удивительно. Мы занимаемся ИТ уже черте сколько лет, а до сих пор так и не научились делать точные прогнозы по срокам доработок.

Взять, например, валютные карты monobank. Мы их планировали запустить несколько недель назад. Но каждую неделю вскрываются какие-то новые пласты, которые не были учтены при планировании. То мы обнаружили, что при переводе между своими картами приходит два пуша, а не один. То валютная транзакция неправильно отображается в выписке. То не учли кейс активации карты в условиях плохого интернета…

Оказывается, нельзя так просто взять и запустить банковский продукт.
<...>
MASolomko
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  #<1 ... 970971972973
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