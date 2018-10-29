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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 971972973974>
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:50

Re: Monobank

  Квесторе_поверніться написав:Сенсу тут тримати валюту не бачу.
Стака 5% річних грязними є дуже мала.


а де чистими?
(крім космічних 3+років)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:17

Re: Monobank

  Avatar написав:Осталось подождать 1,5 дня :D
В телеге написал, что:
Дубилет написав:​Удивительно. Мы занимаемся ИТ уже черте сколько лет, а до сих пор так и не научились делать точные прогнозы по срокам доработок.

Взять, например, валютные карты monobank. Мы их планировали запустить несколько недель назад. Но каждую неделю вскрываются какие-то новые пласты, которые не были учтены при планировании. То мы обнаружили, что при переводе между своими картами приходит два пуша, а не один. То валютная транзакция неправильно отображается в выписке. То не учли кейс активации карты в условиях плохого интернета…

Оказывается, нельзя так просто взять и запустить банковский продукт.
<...>
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:19

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Сенсу тут тримати валюту не бачу.
Стака 5% річних грязними є дуже мала.


а де чистими?
(крім космічних 3+років)

Не знаю. Валюта для найбільш надійних банків.
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:20

  Искатель написав:
  andreyiskra написав:Пришли денежки с уни привата за 3 грн. Прикольно.


Да что тут прикольного? :) Все нормально...
Кстати, в котором часу из Привата выталкивали вчера? Интересно очень, когда вечерняя планка стоит...

В 21:15
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:32

  MASolomko написав:Взять, например, валютные карты monobank. Мы их планировали запустить несколько недель назад. Но каждую неделю вскрываются какие-то новые пласты, которые не были учтены при планировании. То мы обнаружили, что при переводе между своими картами приходит два пуша, а не один. То валютная транзакция неправильно отображается в выписке. То не учли кейс активации карты в условиях плохого интернета…

Оказывается, нельзя так просто взять и запустить банковский продукт.

Я давно писал, что аппликуха тянет проект "Моно" назад. Давно бы уже работали валютные депозиты, не стой задача интегрировать их в попсовую поделку для Андроида.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:32

  wig написав:попсовую поделку для Андроида

Подскажите, где есть непопсовая?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:35

  Vorlon написав:Подскажите, где есть непопсовая?

Да хоть в нашем с Вами любимом Тазике. 2U работает спокойно через веб без всяких смартфонов.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:44

  wig написав:
  Vorlon написав:Подскажите, где есть непопсовая?

Да хоть в нашем с Вами любимом Тазике. 2U работает спокойно через веб без всяких смартфонов.

1) ТАС2Ю є на телефоні;
2) ТАС2Ю теж розвивається дуже повільно і ще досі не наздогнав ТАС24 за функціоналом;
3) у ТАС2Ю періодично відвалюється частина вже реалізованого функціоналу.
Поганий приклад для наслідування.

  Квесторе_поверніться написав:Не знаю. Валюта для найбільш надійних банків.

Маєте застереження проти Універсалу?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:46

  klug написав:1) ТАС2Ю є на телефоні;
2) ТАС2Ю теж розвивається дуже повільно і ще досі не наздогнав ТАС24 за функціоналом;
3) у ТАС2Ю періодично відвалюється частина вже реалізованого функціоналу.
Поганий приклад для наслідування

Это все справедливая критика, но. ТАС2Ю можно спокойно юзать с компа, не убивая зрение и пальцы смартфоном. У Моно же реализовано только пополнение собственной карты через вэб. Сравнили?
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:49

Re: Monobank

  Квесторе_поверніться написав:Не знаю. Валюта для найбільш надійних банків.


по рейтингу якої кантори будем рахувати надійність?
%)
+50грн !
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greenozon
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