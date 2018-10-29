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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 жов, 2018 12:50
Квесторе_поверніться написав:
Сенсу тут тримати валюту не бачу.
Стака 5% річних грязними є дуже мала.
а де чистими?
(крім космічних 3+років)
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greenozon
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Додано: Вів 30 жов, 2018 14:17
Avatar написав:
Осталось подождать 1,5 дня
В телеге написал, что:
Дубилет написав:Удивительно. Мы занимаемся ИТ уже черте сколько лет, а до сих пор так и не научились делать точные прогнозы по срокам доработок.
Взять, например, валютные карты monobank. Мы их планировали запустить несколько недель назад. Но каждую неделю вскрываются какие-то новые пласты, которые не были учтены при планировании. То мы обнаружили, что при переводе между своими картами приходит два пуша, а не один. То валютная транзакция неправильно отображается в выписке. То не учли кейс активации карты в условиях плохого интернета…
Оказывается, нельзя так просто взять и запустить банковский продукт.
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MASolomko
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Додано: Вів 30 жов, 2018 14:19
greenozon написав: Квесторе_поверніться написав:
Сенсу тут тримати валюту не бачу.
Стака 5% річних грязними є дуже мала.
а де чистими?
(крім космічних 3+років)
Не знаю. Валюта для найбільш надійних банків.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 30 жов, 2018 14:20
Искатель написав: andreyiskra написав:
Пришли денежки с уни привата за 3 грн. Прикольно.
Да что тут прикольного?
Все нормально...
Кстати, в котором часу из Привата выталкивали вчера? Интересно очень, когда вечерняя планка стоит...
В 21:15
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andreyiskra
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Додано: Вів 30 жов, 2018 14:32
MASolomko написав:
Взять, например, валютные карты monobank. Мы их планировали запустить несколько недель назад. Но каждую неделю вскрываются какие-то новые пласты, которые не были учтены при планировании. То мы обнаружили, что при переводе между своими картами приходит два пуша, а не один. То валютная транзакция неправильно отображается в выписке. То не учли кейс активации карты в условиях плохого интернета…
Оказывается, нельзя так просто взять и запустить банковский продукт.
Я давно писал, что аппликуха тянет проект "Моно" назад. Давно бы уже работали валютные депозиты, не стой задача интегрировать их в попсовую поделку для Андроида.
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wig
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Додано: Вів 30 жов, 2018 14:32
wig написав:
попсовую поделку для Андроида
Подскажите, где есть непопсовая?
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Vorlon
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Додано: Вів 30 жов, 2018 14:35
Vorlon написав:
Подскажите, где есть непопсовая?
Да хоть в нашем с Вами любимом Тазике. 2U работает спокойно через веб без всяких смартфонов.
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wig
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Додано: Вів 30 жов, 2018 14:44
wig написав: Vorlon написав:
Подскажите, где есть непопсовая?
Да хоть в нашем с Вами любимом Тазике. 2U работает спокойно через веб без всяких смартфонов.
1) ТАС2Ю є на телефоні;
2) ТАС2Ю теж розвивається дуже повільно і ще досі не наздогнав ТАС24 за функціоналом;
3) у ТАС2Ю періодично відвалюється частина вже реалізованого функціоналу.
Поганий приклад для наслідування.
Квесторе_поверніться написав:
Не знаю. Валюта для найбільш надійних банків.
Маєте застереження проти Універсалу?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 30 жов, 2018 14:46
klug написав:
1) ТАС2Ю є на телефоні;
2) ТАС2Ю теж розвивається дуже повільно і ще досі не наздогнав ТАС24 за функціоналом;
3) у ТАС2Ю періодично відвалюється частина вже реалізованого функціоналу.
Поганий приклад для наслідування
Это все справедливая критика, но. ТАС2Ю можно спокойно юзать с компа, не убивая зрение и пальцы смартфоном. У Моно же реализовано только пополнение собственной карты через вэб. Сравнили?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Вів 30 жов, 2018 14:49
Квесторе_поверніться написав:
Не знаю. Валюта для найбільш надійних банків.
по рейтингу якої кантори будем рахувати надійність?
%)
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greenozon
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