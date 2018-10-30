Смарт с 6 инчевым экраном не поможет?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 жов, 2018 14:50
Додано: Вів 30 жов, 2018 15:27
о тнз компах скоро забудут, как сейчас о майнфреймах
кто сейчас помнит машзалы со шкафами и фальшполом
Додано: Вів 30 жов, 2018 15:35
Команда Моно тягне дві платформи, ТАС2Ю - три. Швидше не стає. У чому позитивний приклад не ясно. Ви ж на швидкість впровадження фіч вище скаржились. До сучасного смартфона можна і клавіатуру відключити, якщо ви прямо вбиваєте свої пальці об смартфон. У важких випадках можна ще седативи підключити, щоб пацієнт собі не нашкодив.
Я б не відмовився від веб-інтерфейсу, але тут той випадок, коли краще хоч щось вже сьогодні, ніж все, але незрозуміло коли.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 30 жов, 2018 15:39
Ага, и о вэбе. Каждый будет лепить кучу апликух под всяческие "сторы".
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 30 жов, 2018 16:11
Додано: Вів 30 жов, 2018 21:01
Re: Monobank
— Что касается "Универсала", то у него, кроме Монобанка, нет никаких особенных направлений. У него есть отделения, депозитная программа, розничные продукты. Корпоративного блока почти нет, поэтому рисков даже близко здесь не может быть.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 30 жов, 2018 21:46
Имею андроид-смарт с приложением тас2ю, но пользуюсь в 99,99% случаев веб-версией на этом устройстве. Что я делаю не так?
Эти ваши приложения - для умственно неполноценных. Но это не значит что все такие.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Зараз переглядають цей форум: Annet_, Sanyok77, vitaliy1111, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|