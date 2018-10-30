RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 971972973974
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:50

  wig написав:не убивая зрение смартфоном.


Смарт с 6 инчевым экраном не поможет? :-)
justit
 
Повідомлень: 4776
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1427 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:27

о тнз компах скоро забудут, как сейчас о майнфреймах
кто сейчас помнит машзалы со шкафами и фальшполом :)
v57
 
Повідомлень: 1899
З нами з: 14.03.10
Подякував: 67 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:35

  wig написав:Это все справедливая критика, но. ТАС2Ю можно спокойно юзать с компа, не убивая зрение и пальцы смартфоном. У Моно же реализовано только пополнение собственной карты через вэб. Сравнили?

Команда Моно тягне дві платформи, ТАС2Ю - три. Швидше не стає. У чому позитивний приклад не ясно. Ви ж на швидкість впровадження фіч вище скаржились. До сучасного смартфона можна і клавіатуру відключити, якщо ви прямо вбиваєте свої пальці об смартфон. У важких випадках можна ще седативи підключити, щоб пацієнт собі не нашкодив.
Я б не відмовився від веб-інтерфейсу, але тут той випадок, коли краще хоч щось вже сьогодні, ніж все, але незрозуміло коли.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2479
З нами з: 18.08.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:39

  v57 написав:о тнз компах скоро забудут

Ага, и о вэбе. Каждый будет лепить кучу апликух под всяческие "сторы".
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3541
З нами з: 06.01.12
Подякував: 54 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:11

  wig написав:
  v57 написав:о тнз компах скоро забудут

Ага, и о вэбе. Каждый будет лепить кучу апликух под всяческие "сторы".


я о технике, о той шо убивает ваши пальцы и зрение :)
а веб то технология или как там правильно :)
v57
 
Повідомлень: 1899
З нами з: 14.03.10
Подякував: 67 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 20:19

Зображення
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2479
З нами з: 18.08.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 21:01

Re: Monobank

  greenozon написав:по рейтингу якої кантори будем рахувати надійність?
%)


https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 30/642029/
— Что касается "Универсала", то у него, кроме Монобанка, нет никаких особенных направлений. У него есть отделения, депозитная программа, розничные продукты. Корпоративного блока почти нет, поэтому рисков даже близко здесь не может быть.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2537
З нами з: 23.11.14
Подякував: 565 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 21:46

  klug написав:
  wig написав:Это все справедливая критика, но. ТАС2Ю можно спокойно юзать с компа, не убивая зрение и пальцы смартфоном. У Моно же реализовано только пополнение собственной карты через вэб. Сравнили?

Команда Моно тягне дві платформи, ТАС2Ю - три. Швидше не стає. У чому позитивний приклад не ясно. Ви ж на швидкість впровадження фіч вище скаржились. До сучасного смартфона можна і клавіатуру відключити, якщо ви прямо вбиваєте свої пальці об смартфон. У важких випадках можна ще седативи підключити, щоб пацієнт собі не нашкодив.
Я б не відмовився від веб-інтерфейсу, але тут той випадок, коли краще хоч щось вже сьогодні, ніж все, але незрозуміло коли.

Имею андроид-смарт с приложением тас2ю, но пользуюсь в 99,99% случаев веб-версией на этом устройстве. Что я делаю не так?
Эти ваши приложения - для умственно неполноценных. Но это не значит что все такие.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6424
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4293 раз.
Подякували: 1500 раз.
 
Профіль
2
1
3
  #<1 ... 971972973974
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Annet_, Sanyok77, vitaliy1111, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (4990)
30.10.2018 21:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.