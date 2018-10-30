wig написав:Это все справедливая критика, но. ТАС2Ю можно спокойно юзать с компа, не убивая зрение и пальцы смартфоном. У Моно же реализовано только пополнение собственной карты через вэб. Сравнили?
Команда Моно тягне дві платформи, ТАС2Ю - три. Швидше не стає. У чому позитивний приклад не ясно. Ви ж на швидкість впровадження фіч вище скаржились. До сучасного смартфона можна і клавіатуру відключити, якщо ви прямо вбиваєте свої пальці об смартфон. У важких випадках можна ще седативи підключити, щоб пацієнт собі не нашкодив. Я б не відмовився від веб-інтерфейсу, але тут той випадок, коли краще хоч щось вже сьогодні, ніж все, але незрозуміло коли.
greenozon написав:по рейтингу якої кантори будем рахувати надійність? %)
https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 30/642029/ — Что касается "Универсала", то у него, кроме Монобанка, нет никаких особенных направлений. У него есть отделения, депозитная программа, розничные продукты. Корпоративного блока почти нет, поэтому рисков даже близко здесь не может быть.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
wig написав:Это все справедливая критика, но. ТАС2Ю можно спокойно юзать с компа, не убивая зрение и пальцы смартфоном. У Моно же реализовано только пополнение собственной карты через вэб. Сравнили?
Команда Моно тягне дві платформи, ТАС2Ю - три. Швидше не стає. У чому позитивний приклад не ясно. Ви ж на швидкість впровадження фіч вище скаржились. До сучасного смартфона можна і клавіатуру відключити, якщо ви прямо вбиваєте свої пальці об смартфон. У важких випадках можна ще седативи підключити, щоб пацієнт собі не нашкодив. Я б не відмовився від веб-інтерфейсу, але тут той випадок, коли краще хоч щось вже сьогодні, ніж все, але незрозуміло коли.
Имею андроид-смарт с приложением тас2ю, но пользуюсь в 99,99% случаев веб-версией на этом устройстве. Что я делаю не так? Эти ваши приложения - для умственно неполноценных. Но это не значит что все такие.
Хотите делать для неполноценных приложение - делайте. Но это не значит что нужно ущемлять всех остальных в веб версии
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин