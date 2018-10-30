Есть список всех "ознак того стану, який ви намагаєтеся приписати іншим", или "так, поговорить"?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 жов, 2018 23:45
Есть список всех "ознак того стану, який ви намагаєтеся приписати іншим", или "так, поговорить"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 30 жов, 2018 23:57
У Гугла є мінімалістичний web-інтерфейс орієнтований на широкий спектр користувачів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 31 жов, 2018 00:05
klug, "слив защитан"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 31 жов, 2018 00:41
Якщо навіть з Гуглом виникають складнощі, то подальша дискусія дійсно втрачає сенс.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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