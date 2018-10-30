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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 972973974975
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:45

  klug написав:Ригідність розумових процесів - це одна з ознак того стану, який ви намагаєтеся приписати іншим.

Есть список всех "ознак того стану, який ви намагаєтеся приписати іншим", или "так, поговорить"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:57

У Гугла є мінімалістичний web-інтерфейс орієнтований на широкий спектр користувачів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 00:05

klug, "слив защитан"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлень: 6426
З нами з: 18.04.15
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 00:41

Якщо навіть з Гуглом виникають складнощі, то подальша дискусія дійсно втрачає сенс.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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  #<1 ... 972973974975
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