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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 972973974975
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:45

  klug написав:Ригідність розумових процесів - це одна з ознак того стану, який ви намагаєтеся приписати іншим.

Есть список всех "ознак того стану, який ви намагаєтеся приписати іншим", или "так, поговорить"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:57

У Гугла є мінімалістичний web-інтерфейс орієнтований на широкий спектр користувачів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 00:05

klug, "слив защитан"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 00:41

Якщо навіть з Гуглом виникають складнощі, то подальша дискусія дійсно втрачає сенс.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:03

Re: Monobank

у китайцев есть проклятие - "да жить вам в век перемен". так что большая часть планеты уже очень давно считает перемены абсолютно не таким уж и благом :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:50

  Вкладчик1234 написав:Эти ваши приложения - для умственно неполноценных. Но это не значит что все такие.

Хотите делать для неполноценных приложение - делайте.
Но это не значит что нужно ущемлять всех остальных в веб версии

Есть приложения, которые являются еще одним уровнем идентификации, если для веб-интерфейса нужно проходить полную идентификацию (логин-пароль+пароли токена), то при логине с приложения происходит упрощенная идентификация, т.к. берется во внимание идентификатор устройства.

PS Веб-версия для "мобильного банка" - must have. Вводить номера счетов и прочие детали платежей на телефоне - отбивает желание пользоваться данными сервисами.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:25

Son of Sun
Приложение могло быть и удобнее браузерной версии. Если хотя бы предыдущие операции можно было просматривать офлайн.
Но, увы, это не про Моню. Их апликуха даже не запустится без интернета.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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