Есть список всех "ознак того стану, який ви намагаєтеся приписати іншим", или "так, поговорить"?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 жов, 2018 23:45
Есть список всех "ознак того стану, який ви намагаєтеся приписати іншим", или "так, поговорить"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 30 жов, 2018 23:57
У Гугла є мінімалістичний web-інтерфейс орієнтований на широкий спектр користувачів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 31 жов, 2018 00:05
klug, "слив защитан"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 31 жов, 2018 00:41
Якщо навіть з Гуглом виникають складнощі, то подальша дискусія дійсно втрачає сенс.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 31 жов, 2018 09:03
Re: Monobank
у китайцев есть проклятие - "да жить вам в век перемен". так что большая часть планеты уже очень давно считает перемены абсолютно не таким уж и благом
Додано: Сер 31 жов, 2018 09:50
Есть приложения, которые являются еще одним уровнем идентификации, если для веб-интерфейса нужно проходить полную идентификацию (логин-пароль+пароли токена), то при логине с приложения происходит упрощенная идентификация, т.к. берется во внимание идентификатор устройства.
PS Веб-версия для "мобильного банка" - must have. Вводить номера счетов и прочие детали платежей на телефоне - отбивает желание пользоваться данными сервисами.
Додано: Сер 31 жов, 2018 10:25
Son of Sun
Приложение могло быть и удобнее браузерной версии. Если хотя бы предыдущие операции можно было просматривать офлайн.
Но, увы, это не про Моню. Их апликуха даже не запустится без интернета.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 31 жов, 2018 10:45
Re: Monobank
Вэб-версия на смарте? Месье знает толк в извращениях.
Эти ваши вэб-версии на смарте - для умственно неполноценных. Но это не значит что все такие.
П.С. Как считаете, такой пост имеет такое же значение, как и ваш? И, самое главное, такой же эффект.
Додано: Сер 31 жов, 2018 10:48
Да ладно. Под каждый банк ставить апликуху - экранов не хватит.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 31 жов, 2018 10:57
wig - это только сугубо ответ на пост Вкладчика1234. Мнение - это только мнение, зачем же сразу эпитетами? Я только за вэб-версию, но чтобы она работала и на компе. Вэб-версия на смарте - это очень сложно
|