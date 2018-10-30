Додано: Сер 31 жов, 2018 10:25

Son of Sun

Приложение могло быть и удобнее браузерной версии. Если хотя бы предыдущие операции можно было просматривать офлайн.

Но, увы, это не про Моню. Их апликуха даже не запустится без интернета.

Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM

Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.