Для этого папки есть
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 жов, 2018 11:23
Для этого папки есть
Додано: Сер 31 жов, 2018 11:34
Я тоже использую для редких банков, что б не засорять память.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 31 жов, 2018 11:57
Суть банковского приложения - показать актуальную информацию по счету, а без интернета этого не видать.
Вы живете в 21 веке, смотреть в сбер. книжки - удел прошлого века и то в них все операции фиксировались сразу после проводки, так что даже в том офф-лайне вы всегда видели актуальную информацию.
Моб. приложуха "самого прогрессивного мобильного банка" далека от совершенства, корявость ее как-то перебивают бесплатность некоторых сервисов.
Приложение Ощада на голову выше многих известных и вызывает уважение по функциональности и по логике исполнения, но у него есть много слабых мест в офф-лайне. Хотя для многих нужно что-то простое как гвоздь типа мониного UI
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