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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 973974975976
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:23

  wig написав:
  Charter написав:Эти ваши вэб-версии на смарте - для умственно неполноценных.

Да ладно. Под каждый банк ставить апликуху - экранов не хватит.

Для этого папки есть :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:34

  Charter написав:wig - это только сугубо ответ на пост Вкладчика1234. Мнение - это только мнение, зачем же сразу эпитетами? Я только за вэб-версию, но чтобы она работала и на компе. Вэб-версия на смарте - это очень сложно

Я тоже использую для редких банков, что б не засорять память.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:57

  wig написав:Son of Sun
Приложение могло быть и удобнее браузерной версии. Если хотя бы предыдущие операции можно было просматривать офлайн.
Но, увы, это не про Моню. Их апликуха даже не запустится без интернета.

Суть банковского приложения - показать актуальную информацию по счету, а без интернета этого не видать.
Вы живете в 21 веке, смотреть в сбер. книжки - удел прошлого века и то в них все операции фиксировались сразу после проводки, так что даже в том офф-лайне вы всегда видели актуальную информацию.

Моб. приложуха "самого прогрессивного мобильного банка" далека от совершенства, корявость ее как-то перебивают бесплатность некоторых сервисов.
Приложение Ощада на голову выше многих известных и вызывает уважение по функциональности и по логике исполнения, но у него есть много слабых мест в офф-лайне. Хотя для многих нужно что-то простое как гвоздь типа мониного UI
Son of Sun
 
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  #<1 ... 973974975976
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