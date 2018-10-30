Для этого папки есть
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 жов, 2018 11:23
Для этого папки есть
Додано: Сер 31 жов, 2018 11:34
Я тоже использую для редких банков, что б не засорять память.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 31 жов, 2018 11:57
Суть банковского приложения - показать актуальную информацию по счету, а без интернета этого не видать.
Вы живете в 21 веке, смотреть в сбер. книжки - удел прошлого века и то в них все операции фиксировались сразу после проводки, так что даже в том офф-лайне вы всегда видели актуальную информацию.
Моб. приложуха "самого прогрессивного мобильного банка" далека от совершенства, корявость ее как-то перебивают бесплатность некоторых сервисов.
Приложение Ощада на голову выше многих известных и вызывает уважение по функциональности и по логике исполнения, но у него есть много слабых мест в офф-лайне. Хотя для многих нужно что-то простое как гвоздь типа мониного UI
Додано: Сер 31 жов, 2018 12:40
По бесплатности сервисов ТАС перебил. Кто бы мог подумать.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 31 жов, 2018 12:45
Я ж не говорю, что моней пользуюсь на полную. Даже возникает мысля, не сдать ли ее взад, а то лежит уже пару месяцев без движения, не мешает, но возможно, такие действия нескольких тысяч ушедших пользователей подтолкнут начинателей дела думать дальше, чем на один месяц вперед.
Востаннє редагувалось Son of Sun в Сер 31 жов, 2018 13:00, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 31 жов, 2018 12:55
Re: Monobank
Актуальную информацию не покажет, пока не обновишь аппликуху. Так было с месячными депозитами, теперь, вот, с валютными.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 31 жов, 2018 13:11
Адаптивный дизайн.
Сейчас это в тренде.
У среднестатического пользователя на смарте примерно от 50 приложений установлено.
И среди них банковских максимум три.
Так что чего-чего, а "памяти" в смартфоне хватает.
Дело не в ней, а в удобстве.
Вроде сама обновляется, по мере выхода новых версий на плей маркет.
Разве нет?
Додано: Сер 31 жов, 2018 13:23
Сама по вайфаю, через мобилку - нет.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 31 жов, 2018 13:25
Додано: Сер 31 жов, 2018 13:29
Son of Sun
Согласитесь, через браузер таких проблем нет.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Зараз переглядають цей форум: IBM, lubopytnaya, octopus, sola, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|