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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 973974975976
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:23

  wig написав:
  Charter написав:Эти ваши вэб-версии на смарте - для умственно неполноценных.

Да ладно. Под каждый банк ставить апликуху - экранов не хватит.

Для этого папки есть :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:34

  Charter написав:wig - это только сугубо ответ на пост Вкладчика1234. Мнение - это только мнение, зачем же сразу эпитетами? Я только за вэб-версию, но чтобы она работала и на компе. Вэб-версия на смарте - это очень сложно

Я тоже использую для редких банков, что б не засорять память.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:57

  wig написав:Son of Sun
Приложение могло быть и удобнее браузерной версии. Если хотя бы предыдущие операции можно было просматривать офлайн.
Но, увы, это не про Моню. Их апликуха даже не запустится без интернета.

Суть банковского приложения - показать актуальную информацию по счету, а без интернета этого не видать.
Вы живете в 21 веке, смотреть в сбер. книжки - удел прошлого века и то в них все операции фиксировались сразу после проводки, так что даже в том офф-лайне вы всегда видели актуальную информацию.

Моб. приложуха "самого прогрессивного мобильного банка" далека от совершенства, корявость ее как-то перебивают бесплатность некоторых сервисов.
Приложение Ощада на голову выше многих известных и вызывает уважение по функциональности и по логике исполнения, но у него есть много слабых мест в офф-лайне. Хотя для многих нужно что-то простое как гвоздь типа мониного UI
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:40

По бесплатности сервисов ТАС перебил. Кто бы мог подумать.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:45

  wig написав:По бесплатности сервисов ТАС перебил. Кто бы мог подумать.

Я ж не говорю, что моней пользуюсь на полную. Даже возникает мысля, не сдать ли ее взад, а то лежит уже пару месяцев без движения, не мешает, но возможно, такие действия нескольких тысяч ушедших пользователей подтолкнут начинателей дела думать дальше, чем на один месяц вперед.
Востаннє редагувалось Son of Sun в Сер 31 жов, 2018 13:00, всього редагувалось 2 разів.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:55

Re: Monobank

  Son of Sun написав:Суть банковского приложения - показать актуальную информацию

Актуальную информацию не покажет, пока не обновишь аппликуху. Так было с месячными депозитами, теперь, вот, с валютными.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:11

  Charter написав:Вэб-версия на смарте - это очень сложно :D


Адаптивный дизайн.
Сейчас это в тренде.

  wig написав:Я тоже использую для редких банков, что б не засорять память.


У среднестатического пользователя на смарте примерно от 50 приложений установлено.
И среди них банковских максимум три.

Так что чего-чего, а "памяти" в смартфоне хватает.

Дело не в ней, а в удобстве.

  wig написав:Актуальную информацию не покажет, пока не обновишь аппликуху.


Вроде сама обновляется, по мере выхода новых версий на плей маркет.
Разве нет?
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:23

  justit написав:Вроде сама обновляется, по мере выхода новых версий на плей маркет.

Сама по вайфаю, через мобилку - нет.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:25

  wig написав:
  justit написав:Вроде сама обновляется, по мере выхода новых версий на плей маркет.

Сама по вайфаю, через мобилку - нет.

Как правило, установлены ограничения на обновление по моб. сети, чтобы уберечь вас от чрезмерного спонсирования оператора
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:29

Son of Sun
Согласитесь, через браузер таких проблем нет.
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wig
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