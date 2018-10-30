Додано: Сер 31 жов, 2018 11:57

wig написав: Son of Sun

Приложение могло быть и удобнее браузерной версии. Если хотя бы предыдущие операции можно было просматривать офлайн.

Но, увы, это не про Моню. Их апликуха даже не запустится без интернета. Приложение могло быть и удобнее браузерной версии. Если хотя бы предыдущие операции можно было просматривать офлайн.Но, увы, это не про Моню. Их апликуха даже не запустится без интернета.

Суть банковского приложения - показать актуальную информацию по счету, а без интернета этого не видать.Вы живете в 21 веке, смотреть в сбер. книжки - удел прошлого века и то в них все операции фиксировались сразу после проводки, так что даже в том офф-лайне вы всегда видели актуальную информацию.Моб. приложуха "самого прогрессивного мобильного банка" далека от совершенства, корявость ее как-то перебивают бесплатность некоторых сервисов.Приложение Ощада на голову выше многих известных и вызывает уважение по функциональности и по логике исполнения, но у него есть много слабых мест в офф-лайне. Хотя для многих нужно что-то простое как гвоздь типа мониного UI