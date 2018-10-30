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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 974975976977
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:32

  wig написав:
  justit написав:Вроде сама обновляется, по мере выхода новых версий на плей маркет.

Сама по вайфаю, через мобилку - нет.


Ну, сообщение о наличии обновления-то приходит.
Всего лишь "дать разрешение".

Банальная лень или нежелание.
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:41

  wig написав:Son of Sun
Приложение могло быть и удобнее браузерной версии. Если хотя бы предыдущие операции можно было просматривать офлайн.
Но, увы, это не про Моню. Их апликуха даже не запустится без интернета.


так в оффлайн режиме и запускается, и список операций можно смотреть. На андроиде так точно.
makor06
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:41

  wig написав:Son of Sun
Согласитесь, через браузер таких проблем нет.

Есть банки, у которых намного серьезнее и мудреннее система безопасности, и для того, чтобы зайти в веб, нужно тратить больше времени для идентификации, вводить больше символов, чем при входе по отпечатку пальца.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:01

  Son of Sun написав:
  wig написав:Son of Sun
Согласитесь, через браузер таких проблем нет.

Есть банки, у которых намного серьезнее и мудреннее система безопасности, и для того, чтобы зайти в веб, нужно тратить больше времени для идентификации, вводить больше символов, чем при входе по отпечатку пальца.

Тут, наоборот, похвалю Моню.
Использовать для входа в систему пин-код от карты - гениальное решение.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:04

  makor06 написав:
  wig написав:Son of Sun
Приложение могло быть и удобнее браузерной версии. Если хотя бы предыдущие операции можно было просматривать офлайн.
Но, увы, это не про Моню. Их апликуха даже не запустится без интернета.


так в оффлайн режиме и запускается, и список операций можно смотреть. На андроиде так точно.

а как он авторизирует в оффлайне?
Computer
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:07

  wig написав:Использовать для входа в систему пин-код от карты - гениальное решение.

ага, отправлять в инет ПИН, который должен только ПОС и АТМ видеть - это гениально...
а если при этом ещё и авторизация на ПЦ проходит и по её результату даётся доступ - вообще бомбезно :shock: .
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:10

  Skiw написав:ага, отправлять в инет ПИН

Так его же всегда можно сменить, достаточно иметь доступ к сим-карте.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:24

Re: Monobank

  justit написав:Адаптивный дизайн.

Ещё бы адаптивное зрение и адаптивные пальцы. И как это всё совместить...
  wig написав:через мобилку - нет.

Почему? Это что-то религиозное?
  wig написав:через браузер таких проблем нет.

На компе нет, на смарте это по крайней мере очень неудобно
Charter
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:29

  Charter написав:
  justit написав:Адаптивный дизайн.

Ещё бы адаптивное зрение и адаптивные пальцы. И как это всё совместить...


это потом, когда мы станем андроидами :D
justit
 
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  #<1 ... 974975976977
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