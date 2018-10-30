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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 жов, 2018 13:32
wig написав: justit написав:
Вроде сама обновляется, по мере выхода новых версий на плей маркет.
Сама по вайфаю, через мобилку - нет.
Ну, сообщение о наличии обновления-то приходит.
Всего лишь "дать разрешение".
Банальная лень или нежелание.
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justit
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Додано: Сер 31 жов, 2018 13:41
wig написав:Son of Sun
Приложение могло быть и удобнее браузерной версии. Если хотя бы предыдущие операции можно было просматривать офлайн.
Но, увы, это не про Моню. Их апликуха даже не запустится без интернета.
так в оффлайн режиме и запускается, и список операций можно смотреть. На андроиде так точно.
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makor06
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Додано: Сер 31 жов, 2018 13:41
wig написав:Son of Sun
Согласитесь, через браузер таких проблем нет.
Есть банки, у которых намного серьезнее и мудреннее система безопасности, и для того, чтобы зайти в веб, нужно тратить больше времени для идентификации, вводить больше символов, чем при входе по отпечатку пальца.
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Son of Sun
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Додано: Сер 31 жов, 2018 14:01
Son of Sun написав: wig написав:Son of Sun
Согласитесь, через браузер таких проблем нет.
Есть банки, у которых намного серьезнее и мудреннее система безопасности, и для того, чтобы зайти в веб, нужно тратить больше времени для идентификации, вводить больше символов, чем при входе по отпечатку пальца.
Тут, наоборот, похвалю Моню.
Использовать для входа в систему пин-код от карты - гениальное решение.
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wig
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Додано: Сер 31 жов, 2018 14:04
makor06 написав: wig написав:Son of Sun
Приложение могло быть и удобнее браузерной версии. Если хотя бы предыдущие операции можно было просматривать офлайн.
Но, увы, это не про Моню. Их апликуха даже не запустится без интернета.
так в оффлайн режиме и запускается, и список операций можно смотреть. На андроиде так точно.
а как он авторизирует в оффлайне?
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Додано: Сер 31 жов, 2018 14:07
wig написав:
Использовать для входа в систему пин-код от карты - гениальное решение.
ага, отправлять в инет ПИН, который должен только ПОС и АТМ видеть - это гениально...
а если при этом ещё и авторизация на ПЦ проходит и по её результату даётся доступ - вообще бомбезно
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Skiw
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Додано: Сер 31 жов, 2018 14:10
Skiw написав:
ага, отправлять в инет ПИН
Так его же всегда можно сменить, достаточно иметь доступ к сим-карте.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Сер 31 жов, 2018 14:24
justit написав:
Адаптивный дизайн.
Ещё бы адаптивное зрение и адаптивные пальцы. И как это всё совместить...
wig написав:
через мобилку - нет.
Почему? Это что-то религиозное?
wig написав:
через браузер таких проблем нет.
На компе нет, на смарте это по крайней мере очень неудобно
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Додано: Сер 31 жов, 2018 14:29
Charter написав: justit написав:
Адаптивный дизайн.
Ещё бы адаптивное зрение и адаптивные пальцы. И как это всё совместить...
это потом, когда мы станем андроидами
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justit
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Додано: Сер 31 жов, 2018 15:39
Месяц назад Горох писал, что у них нет иного выхода, кроме как запустить в октябре валютные карты.
Оказалось, что выход - есть, и он - очень простой: "Ну, не шмогла я, не шмогла..."
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