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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 975976977978
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:18

  mustbe написав:П***оболы

Очень точно подмечено :)
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Gas
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:24

  mustbe написав:Месяц назад Горох писал, что у них нет иного выхода, кроме как запустить в октябре валютные карты.
Оказалось, что выход - есть, и он - очень простой: "Ну, не шмогла я, не шмогла..."
П***оболы

Только не Горох, а Дуб. Горох Ibox Банк запускал в конце лета :)
dengon
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:29

  mustbe написав:Месяц назад Горох писал, что у них нет иного выхода, кроме как запустить в октябре валютные карты.
Оказалось, что выход - есть, и он - очень простой: "Ну, не шмогла я, не шмогла..."
П***оболы

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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:41

Re: Monobank

Оказывается, нельзя так просто взять и запустить банковский продукт

Они хрен знает сколько лет сидели в Привате.
Больше полугода запускали Моню.
Целый год рулят Моней.

И тут внезапно осознали, что "нельзя так просто взять и запустить банковский продукт" !
Дубогорохи верны своим принципам: "Моё слово: хочу - даю, хочу - назад забираю".
Понятие "мужик сказал - мужик сделал" им не знакомо
mustbe
 
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