Очень точно подмечено
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 жов, 2018 16:18
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Додано: Сер 31 жов, 2018 16:24
Додано: Сер 31 жов, 2018 16:29
viewtopic.php?p=4485705#p4485705
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 31 жов, 2018 16:41
Re: Monobank
Они хрен знает сколько лет сидели в Привате.
Больше полугода запускали Моню.
Целый год рулят Моней.
И тут внезапно осознали, что "нельзя так просто взять и запустить банковский продукт" !
Дубогорохи верны своим принципам: "Моё слово: хочу - даю, хочу - назад забираю".
Понятие "мужик сказал - мужик сделал" им не знакомо
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