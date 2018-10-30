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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 975976977978
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:18

  mustbe написав:П***оболы

Очень точно подмечено :)
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Gas
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:24

  mustbe написав:Месяц назад Горох писал, что у них нет иного выхода, кроме как запустить в октябре валютные карты.
Оказалось, что выход - есть, и он - очень простой: "Ну, не шмогла я, не шмогла..."
П***оболы

Только не Горох, а Дуб. Горох Ibox Банк запускал в конце лета :)
dengon
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:29

  mustbe написав:Месяц назад Горох писал, что у них нет иного выхода, кроме как запустить в октябре валютные карты.
Оказалось, что выход - есть, и он - очень простой: "Ну, не шмогла я, не шмогла..."
П***оболы

viewtopic.php?p=4485705#p4485705
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:41

Re: Monobank

Оказывается, нельзя так просто взять и запустить банковский продукт

Они хрен знает сколько лет сидели в Привате.
Больше полугода запускали Моню.
Целый год рулят Моней.

И тут внезапно осознали, что "нельзя так просто взять и запустить банковский продукт" !
Дубогорохи верны своим принципам: "Моё слово: хочу - даю, хочу - назад забираю".
Понятие "мужик сказал - мужик сделал" им не знакомо
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:47

Re: Monobank

  mustbe написав:Понятие "мужик сказал - мужик сделал" им не знакомо

Project Manager 80-го рівня?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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трамвай построить это не ешака купить
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:15

  klug написав:Project Manager 80-го рівня?

При чём тут ПМ ?
Я просто привык к тому, что человек должен отвечать за свои слова.
Это уже как минимум 4-й прокол за последние полтора года.
1. На старте обещали 20% кешбека в маркетах. Сейчас имеем жалкие 2%, в лучшие времена было не больше 4%.
2. Запустились позже обещанного срока, не помню точно: то ли на 2 недели, то ли на месяц.
3. Обещанный спред в 1коп сдулся (а точнее - раздулся), как только зашла речь про валютные карты.
4. Обещали в октябре запустить валютные карты. Как обычно - облажались.

Не уверен - не обещай.
Но раз уж пообещал - расшибись в лепёшку, но сделай.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:31

Re: Monobank

Ну судя по тому, что они параллельно работают над английским банком — гонятся за двумя "зайцами".

ps С iBox Bank вообще непонятно на чём затык у них...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:36

Re: Monobank

ну моноскунс так сказать во всей красе:

  mustbe написав:1. На старте обещали 20% кешбека в маркетах. Сейчас имеем жалкие 2%, в лучшие времена было не больше 4%.


что им буде меешать сделать кешбек 1% или 0.5% - ещё и пафосно так известят в соцсетях, что это лучше чем у примата. "Радуйтесь это лучше чем у примата - вы держите в руках самую красивую карту, мы так долго думали какого цвета она должна быть и вот придумали" ... ну бред ... кстати скромно умалчивая что в Украине есть ещё больше 80 банок


2. Запустились позже обещанного срока, не помню точно: то ли на 2 недели, то ли на месяц.


хипстеры любят новинки. и всё блистящее. хипстеры должны немного подождать и пообсуждать это восторженно в соцсетях. это просто маркетинг

3. Обещанный спред в 1коп сдулся (а точнее - раздулся), как только зашла речь про валютные карты.


а шо вы хотели? это просто моноскунс. радуйтесь что пока нет месячной комиссии. проэкту уже пора выходить на окупаемость.

4. Обещали в октябре запустить валютные карты. Как обычно - облажались.

всё как писал выше больше обсуждений в соцсетях. больше поделится. больше ажиотажа. больше сердечек, лайков, больше пальчиков и вы получите самый "лучший" продукт от моноскунса.
а пока обновите апликуху и поймите, что люди там, для Вас стараются и думают о цвете каждого пикселя)))
Востаннє редагувалось uaprofi в Сер 31 жов, 2018 18:38, всього редагувалось 1 раз.
:!: универсам принуждает к продуктам моноскунса
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:36

  mustbe написав:При чём тут ПМ ?

Очевидно, що ви ніколи і нічого не розробляли, тому нічого не знаєте про керування проектами. По строках вони заявляють про плани, а не мамою клянуться, в реальному житті плани і строки дуже часто коригуються під впливом обставин. Це вам не естімейт по борщу у мами випитувати. Велика частина того, що було анонсовано в IT проектах взагалі ніколи не втілюються у життя, це трапляється навіть у багатомільйонних корпораціях, не кажучи вже про маленькі стартапи.
20% у маркетах на постійній основі вони на моїй пам'яті ніколи не обіцяли, прошу підтвердити свої слова посиланням на джерело. На скільки я пам'ятаю, був звичайні маркетингові заяви про "кешбек до 20%". У цьому місяці 20% на таксі. Адекватній людині має бути очевидним, що бінес-модель з 20% кешбеку на продукти просто не життєздатна, якщо це не кешбек у власному магазині, що торгує з маржею у 50-100%.
Два тижні затримка по строках для банку - це практично вчасно. Apple зарядку для телефону вже рік не може випустити, а тут фінансовий продукт.
З курсом - так, зрозуміли, що прорахувались і дали задню. Але за те, що повідомили постфактум - жирний мінус.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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