Додано: Сер 31 жов, 2018 18:36

mustbe написав: 1. На старте обещали 20% кешбека в маркетах. Сейчас имеем жалкие 2%, в лучшие времена было не больше 4%. 1. На старте обещали 20% кешбека в маркетах. Сейчас имеем жалкие 2%, в лучшие времена было не больше 4%.

2. Запустились позже обещанного срока, не помню точно: то ли на 2 недели, то ли на месяц.

3. Обещанный спред в 1коп сдулся (а точнее - раздулся), как только зашла речь про валютные карты.

4. Обещали в октябре запустить валютные карты. Как обычно - облажались.

нутак сказать во всей красе:что им буде меешать сделать кешбек 1% или 0.5% - ещё и пафосно так известят в соцсетях, что это лучше чем у примата. "Радуйтесь это лучше чем у примата - вы держите в руках самую красивую карту, мы так долго думали какого цвета она должна быть и вот придумали" ... ну бред ... кстатихипстеры любят новинки. и всё блистящее. хипстеры должны немного подождать и пообсуждать это восторженно в соцсетях. это просто маркетинга шо вы хотели? это просто. радуйтесь что пока нет месячной комиссии. проэкту уже пора выходить на окупаемость.всё как писал выше больше обсуждений в соцсетях. больше поделится. больше ажиотажа. больше сердечек, лайков, больше пальчиков и вы получите самый "лучший" продукт ота пока обновите апликуху и поймите, что люди там, для Вас стараются и думают о цвете каждого пикселя)))