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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 976977978979
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:44

Re: Monobank

  uaprofi написав:умалчивая что в Украине есть ещё больше 80 банок

Для фізиків є лише порядку 70 банок.
І всі вони присутні хіба що в Києві.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:13

Re: Monobank

Як кажете є ще 80 банок, то там відкрийте валютні карти і не нийте.
Бо ж диверсифікація.
Змісту у валютних картах на теренах УА майже не бачу.
Виняток - якщо за кордон часто.
Решта - пафос.
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:44

  mustbe написав:
Оказывается, нельзя так просто взять и запустить банковский продукт

Они хрен знает сколько лет сидели в Привате.
Больше полугода запускали Моню.
Целый год рулят Моней.

И тут внезапно осознали, что "нельзя так просто взять и запустить банковский продукт" !
Дубогорохи верны своим принципам: "Моё слово: хочу - даю, хочу - назад забираю".
Понятие "мужик сказал - мужик сделал" им не знакомо


Понимаем, что вы расстроены тем фактом, что обновление с именными картами будет выпущено немного позже. При этом, наши разработчики стараются сделать максимально комфортную версию приложения для работы с такими картами и другими услугами. Нам необходимо еще немного времени и мы сможем порадовать вас крутыми новинками.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:49

Re: Monobank

  monobank_ua написав:При этом, наши разработчики стараются сделать максимально комфортную версию приложения для работы с такими картами и другими услугами.


подскажите какого цвета будет фон в приложени? модного бежевого?
и ещё интересует дватцать пятый пиксель сверху в десятом ряду шо сним будет?
:!: универсам зажабил возврат комиссии по самовольно закрываемым картам и принуждает к продуктам моноскунса
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:55

Re: Monobank

  justit написав:Як кажете є ще 80 банок, то там відкрийте валютні карти і не нийте.
Бо ж диверсифікація.
Змісту у валютних картах на теренах УА майже не бачу.
Виняток - якщо за кордон часто.
Решта - пафос.


если это мне - то я уже вабрал банк и это не моноскунс.
благодаря моноскунсу они зарубили нормальные продукты в универсаме, которые работали ещё при греках.
а теперь принуждают людей пользоваться услугами моноскунса.
а то говорят не вернём комиссию по карте которая была уплачена за годовое обслуживание.
т.е. - обычные и стандартные моноскунсы
:!: универсам зажабил возврат комиссии по самовольно закрываемым картам и принуждает к продуктам моноскунса
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 20:46

Re: Monobank

  justit написав:Змісту у валютних картах на теренах УА майже не бачу.
Виняток - якщо за кордон часто.

Например, если уже слишком много, чтобы хранить дома, но недостаточно, чтобы арендовать ячейку при этом иметь к своей валюте более менее оперативный доступ.
P.S. Очевидно, неразрывный депозит под 4% в валюте - для истинных извращенцев. Не понимаю людей, которые могут вынуть из кармана 10К$, чтобы рисковать ими год ради получения 320$ (учитываем налог).
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