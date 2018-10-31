Для фізиків є лише порядку 70 банок.
І всі вони присутні хіба що в Києві.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 жов, 2018 18:44
Re: Monobank
Для фізиків є лише порядку 70 банок.
І всі вони присутні хіба що в Києві.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:13
Re: Monobank
Як кажете є ще 80 банок, то там відкрийте валютні карти і не нийте.
Бо ж диверсифікація.
Змісту у валютних картах на теренах УА майже не бачу.
Виняток - якщо за кордон часто.
Решта - пафос.
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:44
Понимаем, что вы расстроены тем фактом, что обновление с именными картами будет выпущено немного позже. При этом, наши разработчики стараются сделать максимально комфортную версию приложения для работы с такими картами и другими услугами. Нам необходимо еще немного времени и мы сможем порадовать вас крутыми новинками.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:49
Re: Monobank
подскажите какого цвета будет фон в приложени? модного бежевого?
и ещё интересует дватцать пятый пиксель сверху в десятом ряду шо сним будет?
универсам зажабил возврат комиссии по самовольно закрываемым картам и принуждает к продуктам моноскунса
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:55
Re: Monobank
если это мне - то я уже вабрал банк и это не моноскунс.
благодаря моноскунсу они зарубили нормальные продукты в универсаме, которые работали ещё при греках.
а теперь принуждают людей пользоваться услугами моноскунса.
а то говорят не вернём комиссию по карте которая была уплачена за годовое обслуживание.
т.е. - обычные и стандартные моноскунсы
универсам зажабил возврат комиссии по самовольно закрываемым картам и принуждает к продуктам моноскунса
Додано: Сер 31 жов, 2018 20:46
Re: Monobank
Например, если уже слишком много, чтобы хранить дома, но недостаточно, чтобы арендовать ячейку при этом иметь к своей валюте более менее оперативный доступ.
P.S. Очевидно, неразрывный депозит под 4% в валюте - для истинных извращенцев. Не понимаю людей, которые могут вынуть из кармана 10К$, чтобы рисковать ими год ради получения 320$ (учитываем налог).
Додано: Сер 31 жов, 2018 22:18
Re: Monobank
Так много банков. Пошли и открыли.
А то хотят все в одном хранить, а потом, если что: "Вай вай, надули меня"
Востаннє редагувалось justit в Сер 31 жов, 2018 22:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 31 жов, 2018 22:19
Re: Monobank
Принуждают?
В каком городе?
Додано: Сер 31 жов, 2018 23:09
Додано: Сер 31 жов, 2018 23:25
monobank_ua
А что пердставитель банка может сказать по поводу кредитного лимита ?
У меня система почти весь лимит и все его повышения загнала на бесполезную рассрочку увеличив его там до космических размеров почти под 100000 а сам лимит не сдвинулся ни на копейку. Что с этим можно сделать ?
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