Ну, банда відома, вони і заднім числом відіграти вміють, раптом що
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 жов, 2018 23:29
Ну, банда відома, вони і заднім числом відіграти вміють, раптом що
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 31 жов, 2018 23:55
Re: Monobank
а шо Вас смущает? ну 100К это же полюбому больше чем у бегемота? там же токо 75 дают
а делать с этим нужно следующее сделать скриншот и поделится в соцсетях.
можно ещё добавить хештег - например #моноскунс
пускай другие завидуют 100К как никак это круто
универсам зажабил возврат комиссии по самовольно закрываемым картам и принуждает к продуктам моноскунса
Додано: Сер 31 жов, 2018 23:59
Re: Monobank
*пост о том что категории фигня и карту на полку*
чур я первый!)
Додано: Чет 01 лис, 2018 00:00
Так это если написано лимит 80тыс, и расрочка 60, то реальный лимит 20?
Додано: Чет 01 лис, 2018 00:07
Re: Monobank
'краса й медицина' тіки в мене стала 4%?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 01 лис, 2018 00:11
Плавно рухається у напрямку "Продуктів" Треба шукати підробіток у кінотеатрі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 01 лис, 2018 00:22
Re: Monobank
У всех, кто не входит в 20% самых обобравших) у меня 3.. на второй карте 4, хоть выбрано было 500 и только КБ операции.. хотя может чтобы не пугать нового пользователя, та карта с прошлого месяца)
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Додано: Чет 01 лис, 2018 00:32
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