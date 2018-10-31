RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 978979980981>
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 23:29

  curiousobro написав:
  klug написав: Але за те, що повідомили постфактум - жирний мінус.

Самая *** - что это не первый раз у них такое происходит.

Это закономерность, стиль работы получается такой - а мы в картузыку ...

Ну, банда відома, вони і заднім числом відіграти вміють, раптом що :-(
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2500
З нами з: 18.08.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 23:55

Re: Monobank

  Alex6 написав:У меня система почти весь лимит и все его повышения загнала на бесполезную рассрочку увеличив его там до космических размеров почти под 100000 а сам лимит не сдвинулся ни на копейку. Что с этим можно сделать ?


а шо Вас смущает? ну 100К это же полюбому больше чем у бегемота? там же токо 75 дают :mrgreen:
а делать с этим нужно следующее сделать скриншот и поделится в соцсетях.
можно ещё добавить хештег - например #моноскунс
пускай другие завидуют 100К как никак это круто :mrgreen:
:!: универсам зажабил возврат комиссии по самовольно закрываемым картам и принуждает к продуктам моноскунса
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2176
З нами з: 21.04.11
Подякував: 359 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 23:59

Re: Monobank

*пост о том что категории фигня и карту на полку*

чур я первый!)
makor06
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1112
З нами з: 21.05.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:00

Так это если написано лимит 80тыс, и расрочка 60, то реальный лимит 20?
bmwbmw
 
Повідомлень: 39
З нами з: 31.01.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:07

Re: Monobank

'краса й медицина' тіки в мене стала 4%?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7969
З нами з: 15.04.09
Подякував: 384 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:08

  chipmunk написав:'краса й медицина' тіки в мене стала 4%?

В мене теж
bmwbmw
 
Повідомлень: 39
З нами з: 31.01.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:09

chipmunk
Нет, у всех. Розважайтесь и занимайтесь спортом.
Poleg
 
Повідомлень: 217
З нами з: 23.03.12
Подякував: 27 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:11

  bmwbmw написав:
  chipmunk написав:'краса й медицина' тіки в мене стала 4%?

В мене теж

Плавно рухається у напрямку "Продуктів" :-( Треба шукати підробіток у кінотеатрі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2500
З нами з: 18.08.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:22

Re: Monobank

chipmunk написав:'краса й медицина' тіки в мене стала 4%?
У всех, кто не входит в 20% самых обобравших) у меня 3.. на второй карте 4, хоть выбрано было 500 и только КБ операции.. хотя может чтобы не пугать нового пользователя, та карта с прошлого месяца)
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 308
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:32

  klug написав:
  bmwbmw написав:
  chipmunk написав:'краса й медицина' тіки в мене стала 4%?

В мене теж

Плавно рухається у напрямку "Продуктів" :-( Треба шукати підробіток у кінотеатрі.

+1. Медрехворма в дії :mrgreen:
Sagittarius
Аватар користувача
 
Повідомлень: 496
З нами з: 01.05.07
Подякував: 329 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 978979980981>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yuriyyerin і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Львів (106)
01.11.2018 00:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.