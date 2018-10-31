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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 978979980981
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:34

Який місяць наступний після жовтня?
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yuriyyerin
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 06:24

Re: Monobank

  yuriyyerin написав:Який місяць наступний після жовтня?
жовтень это листопад
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Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 01 лис, 2018 08:31, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 08:30

"Книги" у кого-нибудь есть?
уже четвертый месяц отсутствуют ((
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emeta
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 08:34

Re: Monobank

emeta написав:"Книги" у кого-нибудь есть?
уже четвертый месяц отсутствуют ((
Перечень доступных на месяц категорий у всех один, т.е. нет, нету
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 08:44

  Alex_ki написав:
emeta написав:"Книги" у кого-нибудь есть?
уже четвертый месяц отсутствуют ((
Перечень доступных на месяц категорий у всех один, т.е. нет, нету



плохо это
самая не читающая нация

Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
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