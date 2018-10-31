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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лис, 2018 06:24
Re: Monobank
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 01 лис, 2018 08:31, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 01 лис, 2018 08:30
"Книги" у кого-нибудь есть?
уже четвертый месяц отсутствуют ((
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: Чет 01 лис, 2018 08:34
Re: Monobank
Перечень доступных на месяц категорий у всех один, т.е. нет, нету
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Додано: Чет 01 лис, 2018 08:44
плохо это
самая не читающая нация
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
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