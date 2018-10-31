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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лис, 2018 06:24
Re: Monobank
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 01 лис, 2018 08:31, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 01 лис, 2018 08:30
"Книги" у кого-нибудь есть?
уже четвертый месяц отсутствуют ((
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: Чет 01 лис, 2018 08:34
Re: Monobank
Перечень доступных на месяц категорий у всех один, т.е. нет, нету
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Додано: Чет 01 лис, 2018 08:44
плохо это
самая не читающая нация
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: Чет 01 лис, 2018 09:59
да никто в здравом уме не будет пользоваться их рассрочкой под 50% годовых.
из за того что все повышения лимита он плюсует туда, там уже 70000 а собственно кредитный лимит только 30000.
И нет функции обнулить отдельно только лимит на эту рассрочку.
Додано: Чет 01 лис, 2018 10:09
Что значит нету?
Через горячую линию просите урезать лимит на рассрочки - и будет вам щастя
Если конечно хотите.
Но я бы щас не дергался, Горох поёт про туеву хучу партнеров, которые бьют копытами и работают локтями, становясь в очередь для бесплатной рассрочки мони.
Пусть пока побудет, есть же не просит.
Додано: Чет 01 лис, 2018 10:24
curiousobro
Разве от наличия даже неиспользуемой рассрочки не возрастёт "кредитне навантаження"? Это может где-то помешать.
Додано: Чет 01 лис, 2018 10:28
Ага, как и продукты 3 месяца подряд.
Но, 3,2% это уже не торт.
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