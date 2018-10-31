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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 978979980981
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:34

Який місяць наступний після жовтня?
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yuriyyerin
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 06:24

Re: Monobank

  yuriyyerin написав:Який місяць наступний після жовтня?
жовтень это листопад
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Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 01 лис, 2018 08:31, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 08:30

"Книги" у кого-нибудь есть?
уже четвертый месяц отсутствуют ((
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emeta
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 08:34

Re: Monobank

emeta написав:"Книги" у кого-нибудь есть?
уже четвертый месяц отсутствуют ((
Перечень доступных на месяц категорий у всех один, т.е. нет, нету
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 08:44

  Alex_ki написав:
emeta написав:"Книги" у кого-нибудь есть?
уже четвертый месяц отсутствуют ((
Перечень доступных на месяц категорий у всех один, т.е. нет, нету



плохо это
самая не читающая нация

Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 09:59

  uaprofi написав:
  Alex6 написав:У меня система почти весь лимит и все его повышения загнала на бесполезную рассрочку увеличив его там до космических размеров почти под 100000 а сам лимит не сдвинулся ни на копейку. Что с этим можно сделать ?


а шо Вас смущает? ну 100К это же полюбому больше чем у бегемота? там же токо 75 дают :mrgreen:
а делать с этим нужно следующее сделать скриншот и поделится в соцсетях.
можно ещё добавить хештег - например #моноскунс
пускай другие завидуют 100К как никак это круто :mrgreen:


да никто в здравом уме не будет пользоваться их рассрочкой под 50% годовых.
из за того что все повышения лимита он плюсует туда, там уже 70000 а собственно кредитный лимит только 30000.
И нет функции обнулить отдельно только лимит на эту рассрочку.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:09

  Alex6 написав:.
И нет функции обнулить отдельно только лимит на эту рассрочку.

Что значит нету?
Через горячую линию просите урезать лимит на рассрочки - и будет вам щастя :)
Если конечно хотите.

Но я бы щас не дергался, Горох поёт про туеву хучу партнеров, которые бьют копытами и работают локтями, становясь в очередь для бесплатной рассрочки мони.

Пусть пока побудет, есть же не просит.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:24

curiousobro
Разве от наличия даже неиспользуемой рассрочки не возрастёт "кредитне навантаження"? Это может где-то помешать.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:28

  klug написав:Плавно рухається у напрямку "Продуктів"

Ага, как и продукты 3 месяца подряд.
Но, 3,2% это уже не торт.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
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wig
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  #<1 ... 978979980981
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